iPhone 17 cần những gì để trở thành điện thoại chơi game chuyên nghiệp?

Nhiều chuyên gia đã cố gắng sử dụng iPhone như một máy chơi game cầm tay trong nhiều năm. Đáng tiếc, chúng khó lòng có thể thay thế máy chơi game Nintendo Switch khi đi du lịch.

Chơi game trên iPhone khá phức tạp, thậm chí còn rắc rối hơn so với điện thoại Android. Ví dụ, tính mở của hệ điều hành Android giúp game thủ dễ dàng cài đặt các cửa hàng thay thế như Epic Games Store. Bù lại, iPhone cũng được tối ưu hóa cho chơi game, cung cấp màn hình có tần số quét cao và màn hình phản hồi nhanh, dễ sử dụng hơn cho các trò chơi nhịp độ nhanh.

Hiện tại, "Nhà Táo" cũng đang tinh chỉnh trải nghiệm chơi game của mình với iOS 26, ứng dụng Game đóng vai trò như một trung tâm chuyên dụng như trên điện thoại chơi game của RedMagic và Asus.

Theo các chuyên gia công nghệ Cnet, Apple có thể cải thiện với iPhone 17 và iOS 26 để cung cấp một trải nghiệm chơi game "chất" hơn.

iPhone 17 cần một bộ điều khiển tốt

Game thủ có thể mua các kẹp kết nối iPhone với bộ điều khiển Xbox, loại này tương đối rẻ và dễ tìm. Ngoài ra, người dùng có thể chọn sử dụng kết nối Bluetooth hoặc kết nối cứng bộ điều khiển với iPhone. Tuy nhiên, chúng không phù hợp để sử dụng trên tàu hoặc trong thời gian dài vì khá nặng.

Nếu muốn có trải nghiệm chơi game thoải mái hơn, các bộ điều khiển như Backbone One sẽ cho phép bạn đặt iPhone vào, cho cảm giác giống Nintendo Switch. Đây là những bộ điều khiển lý tưởng nhất vì người chơi có thể cầm chắc thiết bị, có các nút điều khiển giống như máy chơi game và iPhone có thể kết nối cứng với bộ điều khiển để giảm độ trễ. Tất nhiên, Backbone One cũng khá đắt.

Đó là chưa kể Apple cần hợp tác với ít nhất một nhà sản xuất tay cầm để tạo nên trải nghiệm "lý tưởng" khi chơi game trên iPhone. Có thể đó là một tay cầm sử dụng MagSafe làm phụ kiện hoặc thậm chí là một tay cầm được tạo ra với sự hợp tác của bên thứ ba như 8BitDo.

Đăng ký Apple Arcade cần linh hoạt hơn

Khi dịch vụ đăng ký Apple Arcade ra mắt vào năm 2019, hãng hứa hẹn đây sẽ là một thư viện trò chơi chất lượng cao, độc quyền và chạy cục bộ trên iPhone. 6 năm sau, Apple Arcade vẫn tồn tại nhưng đã trở thành nơi một số trò chơi bị mắc kẹt. Ví dụ, Sega đã phát hành Sonic Dream Team vào năm 2023 trên Apple Arcade và nhận được phần lớn đánh giá tích cực. 2 năm sau, Sonic Dream Team vẫn chỉ có trên Apple Arcade và thậm chí không có tùy chọn mua trò chơi theo yêu cầu.

Mặc dù các dịch vụ phát trực tuyến độc quyền rất phổ biến như Netflix và Amazon Prime nhưng đối với trò chơi điện tử, việc chỉ có thể truy cập một tựa game khi còn đăng ký là không lý tưởng.

Cùng với đó, Apple Arcade chỉ tập trung vào nền tảng di động trong khi một số tựa game cần được phát hành trên cả console và PC. Ví dụ, Sayonara Wild Hearts đã ra mắt trên Apple Arcade và trên cả ba hệ máy console lớn.

Cho phép các ứng dụng phát trực tuyến chạy gốc trên iPhone 17

Apple có mối quan hệ phức tạp với các dịch vụ chơi game trực tuyến. Ví dụ, khi Microsoft muốn đưa Xbox Game Pass Ultimate (lúc đó là Xcloud) lên iPhone vào năm 2020, Apple đã chặn nỗ lực này và yêu cầu Microsoft liệt kê riêng từng trò chơi trên dịch vụ dưới dạng một ứng dụng riêng biệt trên App Store. Microsoft đã phản hồi bằng cách phát triển một ứng dụng web giúp tránh được yêu cầu phải xin phép Apple. Tình huống tương tự cũng xảy ra với dịch vụ chơi game đám mây Luna của Amazon và dịch vụ Stadia đã ngừng hoạt động của Google.

Thực tế, việc chơi game trên nền tảng đám mây vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kết nối internet mạnh, và ngay cả với tín hiệu internet 5G, việc sử dụng dịch vụ chơi game trên nền tảng đám mây trong thời gian dài thường rất khó khăn.

Apple nên giảm bớt một số yêu cầu này vì chúng chỉ là rào cản khiến người dùng không thể truy cập các trò chơi thông qua gói đăng ký đã trả phí. Một dịch vụ chơi game trên nền tảng đám mây như Xbox Game Pass có thể sẽ tận dụng iPhone tốt hơn bằng cách chạy dưới dạng ứng dụng cục bộ, sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn. Việc giới hạn các dịch vụ này chỉ còn là ứng dụng web đồng nghĩa với việc Apple đang chặn chúng.

iPhone có thể trở thành một thiết bị chơi game

Với chi phí công nghệ đang biến động, một phần do thuế quan, đây là thời điểm đặc biệt thuận lợi để Apple biến iPhone thành một sản phẩm thân thiện hơn với trò chơi. Giờ đây, tất cả các máy chơi game Xbox và máy chơi game cầm tay Nintendo Switch đều bị tăng giá. Nếu Apple có thể định vị iPhone như một cách dễ dàng để chơi các tựa game chất lượng console mà không cần mua thêm phần cứng, điện thoại hoàn toàn có thể chơi game di động.

Công chúng sẽ biết nhiều hơn về kế hoạch chơi game của Apple khi công ty công bố dòng iPhone 17, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.