iPhone 17 vừa ra mắt, iPhone cũ giá thấp "chạm đáy" từ 3,3 triệu đồng

iPhone 17 series tại một nhà phân phối chính hãng ở Việt Nam

Theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, trong tuần đầu mở bán chính thức, lượng đơn đặt hàng iPhone 17 series và iPhone Air đã tăng mạnh. Sức nóng từ thế hệ iPhone mới không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng của các đại lý, mà còn tác động đến thị trường iPhone đã qua sử dụng.

Nguồn cung iPhone đã qua sử dụng cũng đang tăng mạnh khi nhiều khách hàng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air nên chọn hình thức thu cũ - đổi mới.

iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng là mẫu điện thoại được nhiều khách hàng tìm hiểu khi iPhone 17, iPhone Air ra mắt.

Để cạnh tranh trong mùa cao điểm, nhiều đại lý đã lên kế hoạch điều chỉnh giá các mẫu iPhone cũ nhằm kích cầu và đón đầu xu hướng lên đời thiết bị. Đây được xem là thời điểm tốt để khách hàng tìm được iPhone đúng model, màu sắc và dung lượng mong muốn, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tối ưu ngân sách.

Trong tháng 9, lượng khách hàng tìm hiểu các dòng iPhone 15 Pro Max cũ và iPhone 16 Pro Max cũ tăng đến 15% so với cùng kỳ tháng trước. “Ngay sau thời điểm iPhone 17 ra mắt, nhu cầu khách hàng tìm mua iPhone cũ tăng mạnh so với tháng trước. Các máy cũ như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Plus hiện đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất”, đại diện Di Động Việt cho hay.

Theo vị đại diện, thời điểm iPhone mới ra mắt, các mẫu flagship đời trước trở nên đắt khách, nhờ giá bán giảm sâu nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng cao và khả năng tương thích với các phiên bản iOS mới nhất.

Đơn cử, iPhone 16 Pro Max cũ giá từ 23,5 triệu đồng, iPhone 16 Pro cũ giá từ 20,5 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ giá từ 22 triệu đồng, iPhone 11 Pro cũ giá từ 4,5 triệu đồng… Giá này có thể sẽ cao hơn một chút ở các hệ thống khác như CellphoneS hay Hoàng Hà Mobile.

Các mẫu iPhone bản thường như iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus cũng duy trì sức hút mạnh trên thị trường, được nhiều người dùng ưu tiên khi nâng cấp. Đây là những sự lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá bán, phù hợp với nhóm khách hàng muốn nâng cấp lên model iPhone cao hơn.

Trong đó, iPhone 13 được tích hợp chip A15 Bionic có khả năng xử lý tốt đa nhiệm tác vụ một lúc mà vẫn tiết kiệm pin là lựa chọn của nhiều khách hàng. Thiết bị có hệ thống camera kép 12MP với cảm biến hiện đại, đảm bảo hình ảnh, video chất lượng cao hơn. Người dùng hiện có thể mua iPhone 13 đã qua sử dụng với giá từ 7 triệu đồng.

iPhone 12 mini cũ hiện có giá chỉ từ 3,3 triệu đồng, phù hợp cho người mới trải nghiệm iPhone. Ở phân khúc cao hơn, iPhone 14 Plus cũ có giá từ 10 triệu đồng và iPhone 15 Plus cũ chỉ từ 13 triệu đồng, mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng trải nghiệm tiệm cận các dòng flagship nhưng với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ hút khách:

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 11 Pro 256GB 4,5 iPhone 14 Pro Max 128GB 14,5 iPhone 15 Pro Max 256GB 22 iPhone 16 Pro 128GB 20,5 iPhone 16 Pro Max 256GB 23,5 iPhone 11 64GB 5,2 iPhone 12 Mini 64GB 3,3 iPhone 12 256GB 8,5 iPhone 14 Plus 256GB 10 iPhone 15 Plus 128GB 13

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.