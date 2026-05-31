iPhone 20 sẽ hồi sinh một xu hướng thiết kế... tồi tệ

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ ra mắt vào năm sau — có thể mang tên iPhone 20. "Siêu phẩm" này sẽ sử dụng thiết kế kính cong bốn cạnh (quad-curved glass).

Thực tế, điện thoại màn hình cong bốn cạnh không phải ý tưởng mới. Nhiều hãng smartphone Trung Quốc đã thử nghiệm kiểu thiết kế này trong vài năm gần đây, đặc biệt là Huawei với các thiết bị như Mate X6 hay Pura 80 Pro.

Điều khiến nhiều người chú ý là nếu Apple thực sự áp dụng thiết kế này, khả năng cao nhiều hãng Android khác sẽ tiếp tục chạy theo xu hướng tương tự, giống cách thị trường từng chuyển sang cạnh vuông sau khi iPhone 12 ra mắt.

Dù vậy, không phải ai cũng cho rằng màn hình cong là hướng đi đúng.

Màn hình phẳng vẫn mang lại trải nghiệm thực tế hơn

Trong nhiều năm qua, màn hình phẳng dần trở thành tiêu chuẩn trên các smartphone bán chạy nhất thị trường. Không chỉ iPhone mà phần lớn flagship Android hiện nay cũng quay lại thiết kế này sau thời kỳ chạy đua màn hình cong.

Lý do lớn nhất nằm ở trải nghiệm sử dụng thực tế.

Với màn hình phẳng, người dùng có toàn bộ diện tích hiển thị dễ quan sát và dễ thao tác hơn. Các thao tác vuốt chạm gần mép màn hình cũng ít bị nhầm lẫn hơn so với điện thoại cong hai bên.

Trên các smartphone màn hình cong trước đây, hiện tượng chạm nhầm thường xuyên xảy ra khi cầm máy hoặc chơi game. Dù các hãng đã phát triển công nghệ chống chạm nhầm, nhiều người dùng vẫn cho rằng trải nghiệm chưa thực sự triệt để.

Một vấn đề khác là dán kính cường lực hoặc miếng bảo vệ màn hình trên điện thoại cong thường khó khăn hơn đáng kể. Mép cong khiến kính dễ hở viền hoặc bong sau thời gian sử dụng.

Ngoài ra, màn hình cong còn tạo ra hiện tượng phản chiếu ánh sáng mạnh ở hai cạnh khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường nhiều đèn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng hiển thị nội dung.

Một số người dùng cũng cho rằng hình ảnh và chữ ở sát mép cong dễ bị méo hoặc biến dạng nhẹ, đặc biệt khi xem video hoặc đọc văn bản thời gian dài.

Xu hướng từng "gây sốt" nhưng nhanh chóng hạ nhiệt

Từ 2016–2018, smartphone màn hình cong từng trở thành xu hướng nổi bật trên thị trường điện thoại Android. Samsung là một trong những hãng thúc đẩy mạnh nhất với các mẫu Galaxy S7 edge, Galaxy S8 hay Galaxy S9.

Ở thời điểm đó, thiết kế cong tạo cảm giác hiện đại và khác biệt rõ rệt so với điện thoại truyền thống. Nhiều người dùng lần đầu nhìn thấy Galaxy S7 edge từng xem đây là một bước tiến lớn về thiết kế smartphone.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, nhiều hạn chế bắt đầu xuất hiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Không ít người nhận ra màn hình cong chủ yếu mang tính thẩm mỹ hơn là cải thiện trải nghiệm thực tế. Các cạnh cong khiến việc cầm nắm khó ổn định hơn, tăng nguy cơ chạm nhầm và khiến chi phí sửa chữa màn hình cao hơn đáng kể nếu xảy ra va đập.

Dần dần, thị trường chuyển hướng trở lại màn hình phẳng. Apple cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này từ khi ra mắt iPhone 12 với thiết kế cạnh vuông và màn hình phẳng hoàn toàn.

Trong khoảng hơn 6 năm trở lại đây, phần lớn smartphone bán chạy đều theo triết lý thiết kế màn hình phẳng thay vì cong mạnh như trước.

Apple có thể khiến xu hướng màn hình cong quay lại

Dù còn nhiều tranh cãi, sức ảnh hưởng của Apple với ngành smartphone vẫn rất lớn. Nếu iPhone 20 thực sự chuyển sang thiết kế cong bốn cạnh, nhiều hãng smartphone Android có thể nhanh chóng áp dụng phong cách tương tự.

Đây không phải lần đầu thị trường smartphone thay đổi theo Apple. Trước đó, nhiều xu hướng như bỏ giắc cắm tai nghe 3.5 mm, loại bỏ củ sạc hay chuyển sang cạnh vuông đều nhanh chóng lan rộng sau khi xuất hiện trên iPhone.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng màn hình cong hiện nay khó mang lại giá trị sử dụng tương xứng với các bất tiện đi kèm.

Một số chuyên gia nhận định, thiết kế smartphone màn hình cong bốn cạnh có thể tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp trong các video quảng bá hoặc khi nhìn từ xa nhưng chưa chắc phù hợp với trải nghiệm cầm nắm và sử dụng thực tế hàng ngày. Nhiều người dùng cho rằng, nếu Apple thực sự quay lại màn hình cong, hãng sẽ cần đưa ra những lợi ích rõ ràng hơn ngoài yếu tố thẩm mỹ để thuyết phục thị trường chấp nhận xu hướng từng biến mất trong nhiều năm qua.