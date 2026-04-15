Website Trump Mobile “lột xác”, T1 Phone sắp đến tay người dùng?

Đặc biệt, Don Jr. và Eric Trump giờ đây xuất hiện nổi bật trên trang chủ của website Trump Mobile. Ngôi sao của nhà mạng này là chiếc T1 Phone, lần đầu tiên được xuất hiện với thiết kế hoàn chỉnh.

Hình ảnh mới của T1 Phone.

Mặc dù trang web đã được thiết kế lại để mang đến diện mạo hiện đại hơn, nhưng thông tin về ngày phát hành chính thức của T1 Phone vẫn chưa được công bố. Theo thông tin từ The Verge, trang web mới vẫn hiển thị hình ảnh của chiếc T1 giống hệt như trong cuộc gọi video với các giám đốc điều hành hồi tháng Hai. Chiếc điện thoại này vẫn giữ lớp mạ vàng và hình cờ Mỹ ở mặt sau, nhưng logo T1 cỡ lớn đã biến mất. Thiết kế của T1 bao gồm cụm camera dọc với ba ống kính, các cạnh cong và giắc cắm tai nghe ở phía trên.

Thông số kỹ thuật của T1 cũng được nâng cấp với màn hình AMOLED 6,8 inch, tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 7 series, bộ nhớ trong 512 GB có thể mở rộng và camera 50 MP cả trước và sau. Đây thực sự là một bản nâng cấp so với phiên bản cấp thấp ban đầu được bán với giá 499 USD.

Mặc dù vậy, việc ra mắt trang web mới của Trump Mobile không diễn ra suôn sẻ. Khi trang web mới chính thức hoạt động, nhiều trang đã tải với các URL thử nghiệm và giao diện lỗi thời từ tháng 6 năm ngoái vẫn xuất hiện. Đặc biệt, có thông tin sai lệch về giá, cho thấy 499 USD chỉ là tiền đặt cọc, không phải giá bán chính thức.

Thông tin mới về T1 Phone trên trang web Trump Mobile.

Theo các lãnh đạo Trump Mobile, những người mua sớm sẽ trả tổng cộng 499 USD, trong khi khách hàng mới có thể phải trả tới 999 USD. Trang web cũng cho biết điện thoại sẽ ra mắt “vào cuối năm nay”, một cách diễn đạt đã được sử dụng xuyên suốt năm 2025.

Đây không phải là lần đầu tiên thông tin về T1 Phone được công bố. Chiếc điện thoại này đã lỡ hẹn ra mắt vào tháng 8/2025, cuối năm 2025 và thậm chí cả tháng 3/2026, trong khi vẫn đang thu tiền đặt cọc 100 USD từ khoảng 590.000 người, tương đương việc thu về khoảng 59 triệu USD cho một sản phẩm chưa được giao. Lời hứa “Sản xuất tại Mỹ” cũng đã bị rút lại, khi các giám đốc điều hành công ty giờ đây chỉ nói rằng sản phẩm “được định hình bởi sự đổi mới của Mỹ” và chỉ có công đoạn lắp ráp cuối cùng diễn ra ở Miami.

Một trang web đẹp hơn không đồng nghĩa với việc bán được điện thoại. Mặc dù thiết kế đã được cải tiến, nhưng khi một công ty liên tục trễ hạn và không cam kết ngày giao hàng, một cửa hàng trực tuyến mới cũng không thể thay đổi tình hình. Câu hỏi hiện tại không còn là “khi nào T1 sẽ ra mắt?” mà là liệu nó có ra mắt hay không.