Tin mừng dành cho iFan đang đợi iPhone 18 và iPhone Air 2

Theo các báo cáo trong thời gian gần đây, dòng iPhone 18 ​​sẽ trải qua một sự thay đổi lớn về màn hình. Giờ đây, một báo cáo mới cho hay, dòng iPhone 18 và iPhone Air 2 đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Các thông số màn hình bị rò rỉ rất hứa hẹn.

Màn hình iPhone 18 và iPhone Air 2

Theo báo cáo, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ đi kèm màn hình LTPO kích cỡ 6,27 inch cùng tốc độ làm mới 120 Hz. Trong khi đó, iPhone Air 2 sẽ có màn hình LTPO 6,55 inch, 120 Hz.

Dòng iPhone 17.

Cả hai điện thoại đều sẽ có khu vực Dynamic Island, đúng như dự đoán từ các báo cáo trước đó. Nhưng trong khi iPhone 18 và iPhone Air 2 vẫn giữ thiết kế cũ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lại hướng đến tương lai.

Theo báo cáo, iPhone 18 Pro sẽ có màn hình LTPO 6,27 inch 120 Hz, không có Dynamic Island. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sẽ được tích hợp màn hình LTPO 6,86 inch 120 Hz, cũng không có Dynamic Island.

Thay vào đó, cả hai mẫu iPhone Pro sẽ di chuyển cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Camera selfie phía trước vẫn là camera truyền thống, khu vực Dynamic Island sẽ được thay thế bằng thiết kế "đục lỗ".

Vậy iPhone 20 Pro có đúng tiến độ không?

Nhiều báo cáo trước đây đã cho rằng Apple đang di chuyển cảm biến Face ID xuống dưới màn hình cho iPhone 18 Pro để chuẩn bị cho iPhone 20 Pro.

iPhone 17 Pro màu cam.

Theo các nguồn tin, iPhone 20 Pro sẽ là một mẫu iPhone Pro đặc biệt, được ra mắt vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Chiếc điện thoại này sẽ không có "tai thỏ" hay chi tiết cắt màn hình nào khác. Thay vào đó, màn hình sẽ liền mạch với cả 4 cạnh, mang đến cho người dùng trải nghiệm màn hình hoàn hảo nhất.