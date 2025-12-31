6 tin đồn gây phấn khích nhất về iPhone 18

Mặc dù phải vài tháng nữa, dòng iPhone 18 mới ra mắt nhưng những tin đồn về chúng đã bắt đầu lan truyền. Năm nay, Apple dự kiến trình làng: iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 và thậm chí cả chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone 17.

Đáng chú ý, iPhone 18 sẽ gây phấn khích tới người hâm mộ Apple với nhiều thay đổi đáng kể. Cùng điểm qua 6 tin đồn nổi bật nhất về chiếc iPhone này.

1. iPhone 18 có thể ra mắt vào mùa xuân

Một số báo cáo cho thấy Apple có thể thay đổi lịch trình ra mắt iPhone mới của mình. Thay vì ra mắt toàn bộ dòng sản phẩm cùng một lúc, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được công bố muộn hơn thường lệ – có thể vào mùa xuân năm 2027, cùng với iPhone 18e và iPhone Air 2.

Các mẫu iPhone cao cấp hơn – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn được trình làng vào mùa thu năm 2026 theo truyền thống.

2. Tăng hiệu năng đáng kể với chip A20

Bất kể iPhone 18 tiêu chuẩn được công bố vào khi nào, chúng sẽ nhận được một bản nâng cấp hiệu năng lớn nhờ chip A20 được đồn đoán của Apple. Được sản xuất trên quy trình 2 nm, chip silicon mới này hứa hẹn tốc độ nhanh hơn và hiệu quả được cải thiện.

Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy chip A20 có thể nhanh hơn tới 15% so với A19 trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn khoảng 30%. Các bóng bán dẫn nhỏ hơn giúp điện thoại hoạt động mát hơn, tránh bị nóng và giúp pin sử dụng được lâu hơn. Tóm lại, iPhone 18 có thể nhanh hơn, mát hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết.

3. RAM 12 GB cho khả năng đa nhiệm mượt mà hơn

Cùng với chip A20, iPhone 18 tiêu chuẩn ​​sẽ được nâng cấp RAM, có thể lên đến 12 GB – giống như các mẫu iPhone Pro cao cấp hơn. Hiện tại, iPhone 17 chỉ có RAM tối đa 8 GB. Với việc Apple mở rộng khả năng AI, RAM bổ sung có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.

Điều này sẽ giúp đảm bảo tất cả các tính năng Apple Intelligence mới hoạt động mượt mà, mang lại cho iPhone tiêu chuẩn hiệu năng cần thiết mà không cần phải thỏa hiệp.

4. Nút điều khiển camera được tinh chỉnh

Apple cũng có thể thiết kế lại nút điều khiển camera, loại bỏ độ nhạy cảm ứng và phản hồi xúc giác để thay thế bằng độ nhạy áp lực.

Ảnh minh họa.

Thay đổi này sẽ giúp giảm các thao tác vuốt nhầm và làm cho việc tương tác với camera trở nên có chủ đích hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên chức năng cốt lõi của tính năng này.

5. Modem C2 của Apple ra mắt

Apple đang chuẩn bị modem C2 – phiên bản kế nhiệm của C1 (trong iPhone 16e). Chip 5G thế hệ tiếp theo này có thể xuất hiện cùng với iPhone 18, giúp Apple thoát khỏi sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Thông tin ban đầu cho thấy, với modem mới, khả năng hỗ trợ mmWave sẽ được cải thiện, tốc độ tải xuống nhanh hơn thông qua tổng hợp sóng mang và tập trung mạnh hơn vào hiệu quả năng lượng. Nói cách khác, modem này sẽ đạt được hiệu suất 5G tốt hơn mà không làm hao pin.

6. Thiết kế Dynamic Island có thể biến mất

Cũng có tin đồn rằng Apple đang thử nghiệm “công nghệ 3D dưới màn hình” cho iPhone 18. Nếu thành công, sản phẩm sẽ có màn hình tràn viền sạch hơn với chỉ một camera trước dạng "đục lỗ" – hoàn toàn loại bỏ thiết kế Dynamic Island.

Nhìn chung, đừng kỳ vọng iPhone 18 sẽ hoàn toàn thay đổi mọi thứ. iPhone 17 đã mang đến những nâng cấp lớn với camera và công nghệ màn hình tốt hơn. Tuy nhiên, iPhone 18 vẫn hứa hẹn sẽ mang lại những cải tiến đáng kể: hiệu năng nhanh hơn, RAM nhiều hơn, kết nối 5G mạnh mẽ hơn và những điều chỉnh nhỏ về thiết kế.