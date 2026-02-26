iPhone 18 Pro có thể thêm màu đỏ đậm

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, người từng đưa ra một số thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, phiên bản màu đỏ mới của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sử dụng thân nhôm tương tự iPhone 17 Pro. Lần gần nhất Apple sử dụng màu đỏ là trên iPhone SE thế hệ thứ 3, iPhone 14 và iPhone 14 Plus cùng năm 2022.

Bên cạnh đó, khác với mọi năm, Gurman cho biết màu đỏ mới có thể tồn tại song song với màu cam vũ trụ như trên iPhone 17 Pro, thay vì thay thế hoàn toàn. Màu này được ưa chuộng ở thị trường Trung Quốc, nên Apple có thể tiếp tục duy trì cho năm nay và "xa hơn nữa".

Mashable đánh giá việc Apple bổ sung màu đỏ cho các mẫu iPhone 18 dòng Pro không gây ngạc nhiên. Việc quay lại chất liệu nhôm từ iPhone 17 Pro cho phép công ty Mỹ mạnh dạn hơn trong việc lựa chọn màu sắc.

Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm một nhược điểm là iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dễ bị trầy xước. Đây có thể là lý do Apple không phát hành iPhone 17 Pro màu đen - màu sắc chủ đạo của hầu hết iPhone mỗi năm trước đó - do vết trầy xước dễ nhìn thấy hơn trên các mẫu máy màu tối.

Minh họa iPhone 18 Pro màu đỏ đậm. Ảnh: Macobserver

Trước đó, dẫn các tin đồn, PhoneArena cho biết Apple đang có xu hướng chọn màu sắc phá cách hơn thay vì gam màu trung tính truyền thống như bạc hay xám không gian. Hãng được cho đang thử nghiệm màu mới cho iPhone 18 Pro là nâu cà phê, tím, đỏ burgundy và sẽ chọn một trong ba, nhưng không có màu đen.

Sau khi thay đổi thiết kế trên iPhone 17 Pro, Apple năm nay sẽ tập trung vào tinh chỉnh chi tiết trên smartphone thế hệ mới. Theo Ice Universe, tài khoản nổi tiếng từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple và Samsung, thay đổi nhiều nhất nằm ở mặt trước. Trong đó, Dynamic Island sẽ thu nhỏ khoảng 35% diện tích. Apple đưa một số thành phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình, giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn, dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần khuyết này để chuyển sang dạng đục lỗ.

Ở mặt sau, Apple giữ thiết kế đảo camera chữ nhật kết hợp giữa kính và nhôm. Tuy nhiên, trước những phản ánh về sự thiếu liền mạch giữa hai loại vật liệu trên thế hệ hiện tại, hãng được cho là sẽ tối ưu hóa công nghệ sơn nhằm làm giảm sự chênh lệch về màu sắc, tạo cảm giác nguyên khối và đồng nhất.

iPhone 18 Pro cũng sẽ đánh dấu bước tiến về công nghệ kết nối do Apple tự phát triển với modem C2. Theo Bloomberg và The Information, modem mới hỗ trợ tiêu chuẩn NR-NTN (mạng phi mặt đất), cho phép iPhone kết nối trực tiếp với vệ tinh để truy cập Internet thay vì giới hạn ở tin nhắn khẩn cấp như hiện nay.

iPhone 18 dự kiến ra mắt vào tháng 9, cùng với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Theo Gurman, smartphone mới này sẽ chỉ có hai màu là xám đậm hoặc đen, cùng với trắng hoặc bạc.