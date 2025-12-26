iPhone 18: Phiên bản tiêu chuẩn nhưng cấu hình không còn “cơ bản”

Tuy nhiên, đối với những người hạn chế ngân sách, iPhone 18 là sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt sau các cải tiến mà Apple đã mang đến phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn hồi tháng 9 năm nay.

iPhone 18 sẽ là bản nâng cấp đáng tiền sau những gì đã xảy ra với iPhone 17.

Điều đầu tiên mà người dùng cần biết trước khi cân nhắc tích tiền mua iPhone 18 chính là việc Apple có thể thay đổi lịch trình ra mắt sản phẩm. Theo một số tin đồn, Apple có thể tổ chức hai sự kiện hàng năm để giới thiệu các phiên bản khác nhau của dòng sản phẩm này.

Dự kiến, các mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được ra mắt vào tháng 9/2026, trong khi mẫu iPhone 18 cơ bản có thể chỉ được phát hành vào mùa xuân năm 2027, cùng phiên bản thứ hai của iPhone Air. Quan trọng hơn, một số nâng cấp trong thiết kế và tính năng cũng xuất hiện khiến sản phẩm không còn được xem là “cơ bản” nữa.

Màn hình “sạch” không lỗ khoét

Một thay đổi đáng chú ý trên iPhone 18 chính là khả năng Apple sẽ giới thiệu màn hình “sạch”, tức là không có lỗ khoét. Công ty đang thử nghiệm “tấm kính siêu trong suốt” để đặt các cảm biến Face ID bên dưới màn hình.

Màn hình không đục lỗ cũng sẽ xuất hiện trên iPhone 18.

Mặc dù chưa rõ mẫu nào sẽ được trang bị công nghệ này, có khả năng tính năng mới sẽ được giới thiệu trên các mẫu Pro vào tháng 9/2026, sau đó sẽ được áp dụng cho phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn vào mùa xuân năm 2027.

Bộ xử lý A20 và nâng cấp RAM

Apple dự kiến sẽ duy trì sự khác biệt giữa bộ xử lý của phiên bản cơ bản và các phiên bản cao cấp hơn. Cụ thể, iPhone 18 sẽ được trang bị bộ xử lý A20, trong khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sử dụng A20 Pro. Tuy chip A20 kém mạnh hơn, nhưng phiên bản cơ bản vẫn sẽ có sự cải thiện đáng kể về hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Các màu sắc trên iPhone 17 hiện tại.

Khá thú vị, các nguồn tin cho biết iPhone 18 có thể đi kèm với 12 GB RAM, tăng đáng kể so với 8 GB của iPhone 17. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn còn là một dấu hỏi lớn, đặc biệt trong bối cảnh giá RAM đang tăng cao như hiện tại.

Bất kể iPhone 18 được ra mắt vào mùa xuân năm 2027 hay cuối mùa hè năm 2026, sản phẩm này vẫn đang trong quá trình phát triển. Apple có thể thay đổi quyết định về nhiều tính năng cho đến khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.