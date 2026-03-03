Zalo đang ở đâu so với các ứng dụng nhắn tin Messenger, WhatsApp,...?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Các ứng dụng nhắn tin đang cạnh tranh khá gay gắt trong công cuộc giành thị phần sử dụng.

Decision Lab vừa công bố báo cáo "The Connected Consumer" với những số liệu về thói quen tiêu dùng kỹ thuật số và thị trường mạng xã hội.

Theo đó, ở hạng mục Nền tảng nhắn tin (Messaging Platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) với 81% người tham gia khảo sát sử dụng Zalo để liên lạc với bạn bè và gia đình. Xếp sau đó lần lượt là Facebook (65%), TikTok (21%), Instagram (12%) và WhatsApp (7%).

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng, Zalo còn tiếp tục đứng nhất về tỷ lệ yêu thích (Preference rate) so với các nền tảng nhắn tin khác. Tỷ lệ yêu thích với Zalo đạt 56% trong quý IV/2025 (tăng 3% so với quý trước), duy trì một khoảng cách khá xa với hai nền tảng khác là Facebook (23%) và Messenger (15%).

Báo cáo quý IV/2025 của Decision Lab cũng phản ánh mức độ yêu thích với Zalo đồng đều ở mọi thế hệ. 67% người dùng thuộc thế hệ X ưu tiên sử dụng Zalo cho nhu cầu nhắn tin, cao gấp 3 lần so với nền tảng xếp thứ hai là Messenger (22%). Tương tự, ở nhóm thế hệ Y, Zalo tiếp tục dẫn đầu với 58%, bỏ xa Facebook (25%) và Messenger (11%).

Dù khoảng cách cạnh tranh thu hẹp hơn ở nhóm Gen Z, thế hệ vốn có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng thay thế, Zalo vẫn giữ vị trí số một với 41%, cao hơn Messenger (27%) và Facebook (23%). Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng đa dạng của Zalo với cả người dùng lớn tuổi lẫn người dùng trẻ, trong bối cảnh cạnh tranh của các dịch vụ nhắn tin toàn cầu ngày càng gay gắt.

Bên cạnh kết quả từ Decision Lab tại Việt Nam, Zalo cũng được ghi nhận bởi các báo cáo hay tổ chức dữ liệu toàn cầu. Cụ thể, theo báo cáo cuối năm 2025 của Cloudflare Radar, Zalo đã lọt Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Với vị trí thứ 9, Zalo thậm chí đã vượt qua “người khổng lồ” KakaoTalk và đứng chung bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu như WhatsApp, Telegram, WeChat và LINE.

03/03/2026 17:02 PM (GMT+7)
