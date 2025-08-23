Apple vừa vô tình xác nhận ngày công bố iPhone 17

Thời gian gần đây, iPhone 17 Series đã bị rò rỉ khá nhiều tin đồn hấp dẫn: từ thiết kế của iPhone 17 Pro đến các tính năng sạc, phần mềm. Thông thường, Apple khá kín tiếng về mọi thứ của mình.

Tuy nhiên, Apple đã mắc một sai lầm. Chính "gã khổng lồ" công nghệ đã để lộ ngày diễn ra sự kiện đặc biệt của dòng iPhone 17: ngày 9/9/2025.

Chính Apple để rò rỉ ngày diễn ra sự kiện tháng 9.

Đã có tin đồn cho rằng, ngày này có thể là ngày chính thức công bố dòng iPhone 17. Nhưng giờ đây, chính Apple đã xác nhận điều đó khi thêm nhầm vào ứng dụng AppleTV. Lời mời đã nhanh chóng bị xóa nhưng trước đó đã bị phát hiện và công khai với toàn thế giới.

Thiết kế của lời mời gợi nhớ đến hình nền OG MacBook Air. Đây có thể là một gợi ý về chiếc iPhone 17 Air siêu mỏng mới, dự kiến ​​ra mắt trong năm nay, sẽ thay thế iPhone 17 Plus.

Dòng iPhone 17 sẽ bao gồm một chiếc iPhone 17 cơ bản, iPhone 17 Air - đối thủ siêu mỏng của Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cao cấp. Hai mẫu iPhone Pro sẽ có thiết kế mặt sau mới.

Ảnh concept dòng iPhone 17.

Bên cạnh những chiếc điện thoại mới, iFan cũng mong đợi đồng hồ Apple Watch Series 11 sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Có khả năng, Apple cũng sẽ tung phiên bản kế nhiệm của chiếc đồng hồ thông minh cao cấp chắc chắn của mình, Apple Watch Ultra 2.

Về phần điện thoại, iPhone 17 Pro sẽ có màu cam bắt mắt mới và chạy iOS 26 với giao diện Liquid Glass mới. Dòng iPhone 17 có thể tăng giá khoảng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng), đồng thời iPhone 17 Pro cũng sẽ bỏ phiên bản tiêu chuẩn 128GB và bắt đầu từ 256GB.

Dòng iPhone 17 sẽ cạnh tranh danh hiệu flagship tốt nhất năm 2025 với thế hệ Galaxy S25 và "gia đình" Pixel 10 mới ra mắt.

Giới công nghệ đang rất hào hứng với sự kiện của Apple và việc "Táo Khuyết" để rò rỉ thông tin về sự kiện của chính mình khá khôi hài. Công ty luôn rất kín tiếng và cứng rắn khi nói đến rò rỉ (thậm chí còn cố gắng kiện những người để lộ thông tin) nhưng chính hãng cũng không bảo mật thông tin hoàn hảo.