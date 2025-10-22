Google Trends: Người dùng quan tâm Bão số 12 (Thần Gió) giật cấp 12, đang hướng vào Đà Nẵng

Dữ liệu từ Google Trends sáng 22/10 cho thấy cụm từ “bão vào Đà Nẵng” đang dẫn đầu danh sách tìm kiếm nổi bật tại Việt Nam, với hơn 2.000 lượt truy vấn chỉ trong 24 giờ, tăng hơn 200% so với trung bình. Lượng tìm kiếm tăng vọt từ tối 21/10 và đạt đỉnh vào rạng sáng nay, khi bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, hay Thần Gió) đang áp sát miền Trung.

Xu hướng truy vấn Bão số 12 (Thần Gió).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 22/10, tâm Bão số 12 nằm ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 280Km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89 - 102Km/h), giật cấp 12.

Trong ba giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10Km/h và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Vị trí tâm bão lúc 7h sáng 22/10.

Trên Google, các cụm từ liên quan như “khi nào bão vào Đà Nẵng”, “bão có vào Đà Nẵng không”, “mấy giờ bão vào Đà Nẵng” được tìm kiếm nhiều bậc nhất, phản ánh tâm lý lo lắng của người dân khi khu vực Trung Trung Bộ được dự báo là trọng tâm ảnh hưởng của bão. Bản đồ mức độ quan tâm theo khu vực cho thấy, Đà Nẵng là nơi có lượt tìm kiếm cao nhất (mức 100), kế đến là Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế.

Chuyên mục “Trending Now” của Google ghi nhận, xu hướng “bão vào Đà Nẵng” bắt đầu tăng từ khoảng 23 giờ trước, trùng với thời điểm các cơ quan khí tượng công bố cập nhật mới nhất về bão số 12. Mức độ quan tâm tăng mạnh ở khu vực duyên hải miền Trung, trong khi các chủ đề liên quan như “dự báo thời tiết bão số 12”, “tin bão hôm nay” cũng xuất hiện trong mục “Related topics”.

Một số thông tin tìm kiếm nổi bật liên quan Bão số 12.

Với sức gió mạnh, di chuyển chậm và hướng tiến thẳng vào khu vực Trung - Trung Bộ, bão Fengshen được dự báo sẽ gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi gió mạnh, và theo dõi liên tục các bản tin dự báo mới nhất.