Thông tin này về chiếc iPhone 16 Pro có thể khiến người dùng hứng thú

iPhone 16 và 16 Plus sẽ gần giống với người sản phẩm tiền nhiệm, nhưng nặng hơn 2 gram so với iPhone 15 và 15 Plus. Cả hai mẫu iPhone 16 này cũng sẽ có camera sau được thiết kế lại, với hai ống kính sẽ có thiết lập dọc mà Apple đã sử dụng cho đến dòng iPhone 12. iPhone cũng sẽ có hai nút điện dung, nút Hành động và Chụp.

Thông số kích thước của iPhone 16 series.

Chỉ có các mẫu iPhone 16 Pro mới tăng kích thước. Tuy nhiên, như những gì thể hiện trong bảng thông số kích thước, iPhone Pro 2024 sẽ cao hơn khoảng 3 mm và rộng hơn chưa đến 0,9 mm so với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Tuy nhiên, iPhone 16 Pro sẽ nặng hơn một chút. Theo rò rỉ này, iPhone 16 Pro sẽ nặng 194 gram, tức nhiều hơn 7 gam so với iPhone 15 Pro. iPhone 16 Pro Max sẽ chỉ tăng trọng lượng khoảng 4 gram so với iPhone 15 Pro Max hiện tại. Thấu kính tứ giác có thể gây ra sự khác biệt về trọng lượng, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán.

Việc tăng kích thước màn hình phù hợp với những tin đồn trước đó khi nhiều khả năng kích thước màn hình của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Viền mỏng hơn được giới thiệu trên các mẫu iPhone 15 Pro năm nay có thể giúp Apple tăng kích thước màn hình của iPhone thế hệ tiếp theo mà không cần tăng kích thước chúng đáng kể.

Màn hình lớn hơn nhưng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max chỉ tăng nhẹ về trọng lượng.

Dĩ nhiên, rất nhiều điều có thể thay đổi từ nay đến mùa hè năm sau - khi dòng iPhone 16 được đưa vào sản xuất, nhưng với một người sẵn sàng bỏ qua dòng iPhone 15 và chờ đợi nâng cấp lên mẫu iPhone 16, đó thực sự là tin vui. Ngay cả khi màn hình lớn hơn một chút, iPhone 16 Pro vẫn có trọng lượng nhẹ hơn iPhone 14 Pro nhờ kiểu khung titan trên nó.

Nguồn: [Link nguồn]