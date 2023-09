Apple sẽ tạo bước nhảy vọt về hiệu suất cho iPhone 16 và 16 Plus

Theo báo cáo mới nhất từ MacRumors, loạt iPhone 16 ra mắt vào năm sau sẽ trở thành tâm điểm đáng chú ý khi một nhà phân tích đã đưa ra nhận định liên quan đến một chi tiết quan trọng trên cả 4 thành viên trong dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo trước khi nó ra mắt.

iPhone 16 và 16 Plus sẽ mang đến đột phá về sức mạnh so với iPhone 15 và 15 Plus.

Sau khi iPhone 15 đi kèm chip A16 Bionic và iPhone 14 đi kèm chip A15 Bionic, nhiều người có thể nghĩ rằng iPhone 16 (và 16 Plus) được trang bị chip A17 Bionic. Nhưng điều này có vẻ không xảy ra bởi cả hai thiết bị này dự kiến sẽ đi kèm chip A18.

Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi các phiên bản tiếp theo của iPhone 15 có thể tạo ra một bước nhảy vọt về sức mạnh thô từ A16 Bionic sang A18 - vốn được sản xuất trên vi kiến trúc 3nm thế hệ thứ hai của TSMC. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là iPhone 16 sẽ mang lại mức hiệu suất tương tự như các mẫu Pro - vốn được cho là đi kèm chip A18 Pro cao cấp hơn nhiều.

Điều đó thực sự không có gì ngạc nhiên vì chip tiên tiến bên trong iPhone 15 Pro năm nay mang nhãn A17 Pro cho mục đích tiếp thị thay vì nhãn A17 Bionic. Nhưng việc không có A17 “tiêu chuẩn” chắc chắn sẽ rất thú vị để xem A18 bên trong iPhone 16 sẽ khác sao với A18 Pro có trên loạt iPhone 16 Pro.

Sẽ không có chuyện A17 Pro có mặt trên iPhone 16 và 16 Plus.

Tất nhiên, còn quá sớm để biết liệu những dự đoán này có thực sự trở thành hiện thực hay không nhưng rõ ràng Apple hiện đã quyết định sử dụng loại chip nào trên iPhone 16, chỉ khó là tên của chip chưa được xác định rõ.

Ngoài thông tin chip, một số tin đồn khác cũng được đưa ra liên quan đến các thành viên trong gia đình iPhone 16. Sẽ rất hợp lý khi camera tele siêu kính tiềm vọng sẽ nằm ở mặt sau của thành viên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max (hoặc 16 Ultra) để đẩy xa hơn nữa ranh giới chụp ảnh zoom trên thiết bị di động, trong khi các mẫu không phải Pro cuối cùng sẽ làm được điều đó bằng việc áp dụng công nghệ tốc độ làm mới 120 Hz.

