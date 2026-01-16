iPhone màn hình gập sẽ "thắng" đối thủ nhờ tính năng này

Apple đã mất nhiều thời gian để thử sức với việc chế tạo một chiếc iPhone màn hình gập. Đó là bởi công ty muốn tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập không có nếp gấp. Những hạn chế về công nghệ đã ngăn cản điều đó trở thành hiện thực.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Sau những gì Samsung vừa trình diễn tại CES (Triển lãm Điện tử Tiêu dùng) 2026, iPhone màn hình gập cuối cùng cũng có thể sở hữu màn hình không nếp gấp.

iPhone Fold sẽ có màn hình không nếp gấp

Samsung bất ngờ tiết lộ một màn hình gập tại CES hoàn toàn không có nếp gấp. Theo đó, tấm kim loại được sử dụng trong màn hình này chính là mảnh ghép còn thiếu. Tấm đế giúp phân bổ áp lực khi gập đều hơn trên một diện tích lớn hơn của màn hình, giúp ngăn nếp gấp hình thành. Nếu công nghệ mới này thực sự hiệu quả, chúng sẽ tạo ra màn hình gập không bị nhăn dù sử dụng nhiều lần.

Samsung đã cải thiện màn hình trên Galaxy Z Fold 7 tốt hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 6 — cả về độ bền và khả năng nhìn thấy nếp gấp. Tuy nhiên, công nghệ này còn vượt trội hơn. Và Samsung có thể đã tìm ra công nghệ này vì Apple yêu cầu.

Đây có phải là màn hình của iPhone Fold?

Một mặt, các báo cáo cho rằng màn hình này sẽ được sử dụng cho Galaxy Z Fold 8 trong năm nay, có thể ra mắt trước iPhone màn hình gập một hoặc hai tháng. Nếu đúng như vậy, người hâm mộ Samsung sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt năm 2026.

Samsung đã giới thiệu màn hình không nếp gấp tại CES 2026.

Tuy nhiên, khả năng rất cao là màn hình này được tạo ra dành riêng cho iPhone màn hình gập.

Theo các chuyên gia, đây chính là loại màn hình mà iPhone màn hình gập sẽ sử dụng. Nói cách khác, mục tiêu của Apple về một chiếc điện thoại màn hình gập không có nếp gấp sắp trở thành hiện thực. Xét đến việc nguyên mẫu này còn có cả camera dưới màn hình, đây có thể là hướng đi mà Apple đang nhắm tới.

iPhone Fold ra mắt hơi muộn

Tất nhiên, iPhone Fold được trình làng sẽ là một sự kiện trọng đại đối với người hâm mộ Apple nhưng cũng hơi muộn so với nhịp thị trường. Chiếc điện thoại này ra mắt khi các sản phẩm của "đối thủ" đã sở hữu lợi thế riêng của mình.

Samsung là nhà cung cấp màn hình cho iPhone màn hình gập của Apple. Hiện tại, công ty đang đầu tư vào các sản phẩm màn hình gập của riêng mình. Lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, Samsung đã nâng cao kỳ vọng doanh số cho phân khúc này sau thành công của Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Dù iPhone màn hình gập có màn hình không nếp gấp, Samsung vẫn có thể đi trước một bước với Galaxy Z Fold 8 hoặc Galaxy Z Wide Fold. Song song với đó, iPhone màn hình gập vẫn sẽ "bán chạy như tôm tươi" bất chấp mức giá dự kiến ​​là 2.400 USD (khoảng 63 triệu đồng).