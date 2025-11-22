iPhone màn hình gập sẽ "đánh bại" Galaxy Z Fold 7 ở điểm này

Năm nay, Samsung đã lắng nghe phản hồi của khách hàng và tạo ra chiếc Galaxy Z Fold 7 tuyệt vời dù vẫn phải đánh đổi dung lượng pin. Theo một nguồn tin đáng tin cậy (có liên hệ với chuỗi cung ứng), dung lượng pin chính là một điểm mấu chốt, giúp iPhone màn hình gập có thể giành chiến thắng áp đảo trước Galaxy Z Fold 7.

Dung lượng pin của iPhone màn hình gập

Mặc dù dung lượng pin chính xác của iPhone màn hình gập vẫn chưa được quyết định nhưng theo nguồn tin, chúng sẽ lớn hơn nhiều so với pin 5.000 mAh.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

iPhone màn hình gập dự kiến ​​ra mắt vào năm sau cùng với các mẫu iPhone 18 Pro. Apple đã bắt đầu hoàn thiện phần cứng cho iPhone màn hình gập nhưng vẫn chưa quyết định nhà cung cấp pin. Do đó, dung lượng pin chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Galaxy Z Fold 7 có pin khá nhỏ

Mặc dù Galaxy Z Fold 7 là một thiết bị tuyệt vời nhưng chúng không hoàn hảo. Samsung vẫn gây thất vọng khi tiếp tục sử dụng pin 4.400 mAh từ Galaxy Z Fold 6 cho "siêu phẩm" mới. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra vẫn đi kèm pin 5.000 mAh. Giống như nhiều thiết bị tiền nhiệm, Galaxy S26 Ultra cũng sẽ làm điều tương tự.

Vì vậy, nếu Apple thực sự chọn dung lượng pin lớn hơn 5.000 mAh, iPhone màn hình gập có thể gây áp lực, buộc Samsung phải chú ý hơn đến vấn đề này. Nhưng còn những thứ khác thì sao?

Theo các tin đồn, các thông số kỹ thuật khác của iPhone màn hình gập vẫn sẽ yếu thế khi so sánh với Galaxy Z Fold 7, chưa nói đến Galaxy Z Fold 8 - dự kiến trình làng vào năm tới.

Galaxy Z Fold 7.

iPhone màn hình gập sẽ có pin tốt hơn Galaxy Z Fold 7 nhưng nếu không đạt được những tiêu chuẩn khác, Samsung sẽ giành chiến thắng vào năm sau. Chiếc điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung sẽ sở hữu màn hình xuất sắc, chip mạnh mẽ và tiếp tục kế thừa thiết kế thanh lịch của Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, ít nhất người hâm mộ Apple sẽ có một chiến thắng lớn khi cuối cùng cũng được sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập. Dù có hoàn hảo hay không, chúng vẫn sẽ được iFan đón nhận và tác động mạnh tới thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu.