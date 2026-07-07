Kiếm 700 triệu đồng trong 2 tháng nhờ AI sáng tác nhạc

Mất trắng hơn 1,3 triệu tệ vì đầu tư chứng khoán

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh Dương Bình (Trung Quốc) chia sẻ hành trình kiếm tiền đầy sóng gió của mình. Trước khi đạt được thành công như hiện tại, anh cho biết mình từng rót khoảng 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) vào thị trường chứng khoán vào tháng 10/2024. Thế nhưng, chỉ sao 4 ngày giao dịch, anh đã lỗ 320.000 tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Thay vì cắt lỗ, anh tiếp tục mua thêm với hy vọng trung bình giá và gỡ gạc lại. Sau hơn một năm, số tiền thua lỗ đã nhảy vọt lên 1,3 triệu tệ (khoảng 5 tỷ đồng).

Dương Bình cũng đã thử tìm nhiều cách để cải thiện thu thập như livestream, xây kênh bán hàng, sản xuất video. Thậm chí, có thời điểm anh dành thời gian quay video ngay trong giờ giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, việc cùng lúc theo đuổi chứng khoán và sáng tạo nội dung khiến cả hai việc đều không đạt kết quả như mong muốn. Anh thừa nhận rằng, mình đã kỳ vọng quá lớn về việc kiếm tiền từ MXH cũng như đầu tư chứng khoán. Sau những thất bại liên tiếp, anh nhận ra bản thân không nên ảo tưởng về việc làm giàu trong thời gian ngắn.

Anh Dương Bình từng thua lỗ chứng khoán trước khi thành công như hiện tại.

Kiếm 700 triệu đồng trong 2 tháng nhờ AI

Sau khi từ bỏ việc đầu tư chứng khoán, Dương Bình quay trở lại với công việc lập trình viên và tập trung nghiên cứu các ứng dụng AI.

Đầu năm 2025, anh sử dụng DeepSeek để hỗ trợ viết lời bài hát, kết hợp với công cụ AI sáng tác nhạc, ca khúc mang tên “7 ngày yêu” ra đời chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Theo anh, ý tưởng bài hát bắt nguồn từ một lỗi gõ nhầm khi nhập câu lệnh cho AI, vô tình tạo nên nguồn cảm hứng sáng tác.

Sau khi phát hành trên các nền tảng trực tuyến, ca khúc đạt hơn 100 triệu lượt nghe và mang về khoảng 180.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) tiền bản quyền chỉ trong 2 tháng.

Không dừng lại ở việc sáng tác nhạc, anh còn chia sẻ miễn phí các kinh nghiệm ứng dụng AI thông qua những video đăng tải trên Douyin và nhiều nền tảng MXH khác, thu hút gần 400.000 người theo dõi. Nhờ những nội dung này, anh được cư dân mạng gọi là "cha đỡ đầu AI Music của Trung Quốc".

Sau đó, Dương Bình phát triển mô hình "công ty một người" và tự xây dựng một cộng đồng trực tuyến AI kết hợp âm nhạc. Chỉ sau nửa tháng ra mắt, hệ thống này ghi nhận hơn 40.000 tài khoản đăng ký, lượng truy cập vượt 1 triệu lượt mỗi ngày và thu hút sự quan tâm của một quỹ đầu tư tại Hàng Châu.

Theo thông tin được công bố, công ty của Dương Bình hiện được định giá khoảng 6,6 triệu tệ (khoảng 26 tỷ đồng) trước vòng gọi vốn, đồng thời đã nhận khoản đầu tư đầu tiên trị giá 660.000 tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo không còn quá xa lạ nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Nếu biết cách tận dụng AI kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn có thể mở ra những cơ hội kinh doanh mới như câu chuyện của Dương Bình.