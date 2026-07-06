Top 5 điều hòa Inverter hút khách nhất tháng 7

Nhu cầu lắp đặt điều hòa thường tăng mạnh trong những tháng mùa hè khi nền nhiệt duy trì ở mức cao tại nhiều khu vực. Thay vì chỉ quan tâm đến khả năng làm lạnh, người dùng hiện có xu hướng ưu tiên các mẫu điều hòa Inverter có mức tiêu thụ điện thấp, vận hành ổn định và được tích hợp thêm các tính năng hỗ trợ lọc không khí, tự làm sạch hay kiểm soát độ ẩm.

Ở phân khúc công suất khoảng 9.000 BTU, nhiều sản phẩm đến từ Panasonic, Nagakawa, Casper, Sunhouse và Midea đang nhận được sự quan tâm nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ diện tích nhỏ.

1. Điều hòa Panasonic Inverter 9040 BTU CU/CS-PU9AKH-8

Giá bán từ: 11,99 triệu đồng

Panasonic từ lâu được biết đến là thương hiệu có thế mạnh về độ ổn định và hiệu quả sử dụng điện. Mẫu CU/CS-PU9AKH-8 sở hữu công suất làm lạnh 9.040 BTU, phù hợp cho không gian dưới 15 m². Máy sử dụng công nghệ Inverter kết hợp chế độ ECO tích hợp AI, có khả năng tự điều chỉnh công suất hoạt động dựa trên điều kiện sử dụng thực tế nhằm giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn duy trì cảm giác dễ chịu.

Điều hòa Panasonic Inverter 9040 BTU CU/CS-PU9AKH-8.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống Nanoe-G giúp lọc bụi mịn PM 2.5 trong không khí, hỗ trợ cải thiện chất lượng môi trường sống tại những khu vực đô thị. Máy còn cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua smartphone, vô cùng tiện lợi.

2. Điều hòa Nagakawa Inverter 9000 BTU NIS-C09R2T62

Giá bán từ: 6,19 triệu đồng

Nếu ưu tiên một chiếc điều hòa có đầy đủ tính năng cơ bản với mức đầu tư hợp lý, Nagakawa NIS-C09R2T62 là sản phẩm đáng cân nhắc. Máy có công suất 9.000 BTU, ứng dụng công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động ổn định, hạn chế tình trạng bật tắt liên tục gây tiêu hao điện năng. Thiết bị hỗ trợ chế độ Turbo để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng về mức mong muốn trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Điều hòa Nagakawa Inverter 9000 BTU NIS-C09R2T62.

Ngoài ra, điều hòa còn có hệ thống đảo gió tự động lên xuống, trái phải giúp khí lạnh phân bổ đều trong phòng Cảm biến I Feel giúp máy điều chỉnh nhiệt độ theo vị trí người dùng, kết hợp Sleep Mode duy trì mức lạnh dễ chịu khi ngủ đêm

3. Điều hòa Casper Inverter 9500 BTU QC-09IU36A

Giá bán từ: 6,79 triệu đồng

Khác với nhiều sản phẩm cùng phân khúc, Casper QC-09IU36A sở hữu công suất 9.500 BTU, mang lại khả năng làm lạnh nhanh hơn đôi chút trong cùng diện tích sử dụng. Máy tích hợp công nghệ Inverter kết hợp chế độ Turbo, giúp giảm thời gian chờ khi vừa bật điều hòa.

Điều hòa Casper Inverter 9500 BTU QC-09IU36A.

Đáng chú ý, Casper cũng trang bị cho máy Chế độ BabyCare thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, nâng niu giấc ngủ của bé. Chưa hết, công nghệ Silk Air của điều hòa còn giúp đánh tơi khí mềm, duy trì nhiệt độ ổn định không gây sốc nhiệt.

4. Điều hòa Sunhouse Inverter 9000 BTU SHR-AW09IC650

Giá bán từ: 6,79 triệu đồng

Ở phân khúc phổ thông, Sunhouse SHR-AW09IC650 hướng đến nhóm người dùng cần một mẫu điều hòa dễ sử dụng và tiết kiệm điện. Máy có công suất 9.000 BTU, sử dụng công nghệ Inverter nhằm duy trì nhiệt độ ổn định và giảm chi phí tiền điện khi hoạt động trong thời gian dài. Điểm nổi bật của sản phẩm là Chế độ Dry - giúp hút ẩm, khử nồm, ngăn nấm mốc hiệu quả.

Điều hòa Sunhouse Inverter 9000 BTU SHR-AW09IC650.

Máy còn tích hợp bộ lọc không khí Hexa X6+, loại bỏ các tác nhân gây hại, khử mùi tốt. Bên cạnh đó, Bộ đôi bảo vệ S-PRO còn cho phép điều hòa chống ẩm, chống cháy, chống ăn mòn. Với nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhỏ, đây là mẫu điều hòa đáp ứng khá đầy đủ các tính năng thiết yếu.

5. Điều hòa Midea Inverter 9000 BTU MAFA-09CDN8

Giá bán từ: 6,19 triệu đồng

Midea MAFA-09CDN8 là một trong những mẫu điều hòa Inverter được nhiều người quan tâm ở phân khúc phổ thông nhờ sự cân đối giữa giá thành và tính năng. Máy có công suất 9.000 BTU, phù hợp cho các phòng có diện tích khoảng 10–15 m². Công nghệ iEco giúp máy vận hành ổn định, giảm mức tiêu thụ điện và hạn chế tiếng ồn khi hoạt động liên tục.

Điều hòa Midea Inverter 9000 BTU MAFA-09CDN8.

Ngoài khả năng làm lạnh nhanh, sản phẩm còn được tích hợp công nghệ Turbo - giúp đẩy nhanh tốc độ làm mát của thiết bị cho bạn được thư giãn trong không gian mát mẻ ngay sau khi mở máy. Hệ thống lọc không khí kết hợp tính năng tự làm sạch góp phần duy trì luồng gió sạch trong quá trình sử dụng.