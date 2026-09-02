Hai TikToker gây sốt mạng khi chuyên giúp người cao tuổi thực hiện ước mơ lúc còn trẻ

Trong khi nhiều nhà sáng tạo nội dung chạy theo những trào lưu mới để thu hút lượt xem, hai TikToker Vin Nucatola và Johnny Gaffney sống tại Mỹ lại chọn một hướng đi khác, đó là tìm đến những người cao tuổi và giúp họ thực hiện lại những điều từng yêu thích nhưng đã bị bỏ quên suốt nhiều năm.

Dự án mang tên Like Old Times nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH. Mỗi video bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Có điều gì bạn từng rất thích làm nhưng đã lâu rồi chưa có cơ hội thực hiện lại không?”.

Dự án của 2 TikToker gây sốt trên MXH.

Từ câu trả lời của các cụ ông, cụ bà, hai TikToker cùng ê-kíp bắt tay vào chuẩn bị để biến những mong muốn tưởng như chỉ còn nằm trong ký ức thành hiện thực.

Có người được trở lại sân bóng chày sau nửa thế kỷ. Có người lần đầu tiên sau nhiều năm được đi hẹn hò. Có cụ bà được bước lên sàn nhảy disco như thời tuổi trẻ. Và cũng có người tưởng rằng cả đời mình sẽ không bao giờ còn cơ hội trở lại nơi từng gắn liền với niềm đam mê.

Ra mắt từ tháng 11/2025, Like Old Times đã thu hút hơn 47 triệu lượt xem, trở thành một trong những series nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc.

Cụ ông 78 tuổi trở lại sân bóng sau 50 năm

Một trong những nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất là Lenny, 78 tuổi, từng là cầu thủ bóng chày khi còn trẻ.

Sau khoảng 50 năm không còn chơi bóng, Lenny được Vin và Johnny đưa trở lại sân đấu. Ê-kíp chuẩn bị cho ông một trận bóng, trang bị dụng cụ mới và tạo điều kiện để ông một lần nữa đứng trên sân như thời còn trẻ.

Lenny được Vin và Johnny cho chơi bóng chày lại như hồi còn trẻ.

Theo Johnny Gaffney, khoảnh khắc bước vào sân, Lenny dường như thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông 78 tuổi đặt chiếc gậy tập đi sang một bên, lấy lại vẻ tự tin, tinh thần cạnh tranh và sự quyết đoán của một vận động viên.

Không chỉ có Lenny, series còn ghi lại câu chuyện của Elizabeth (79 tuổi) khi bà có cơ hội trở lại sàn nhảy disco hay Becky (81 tuổi) được trải nghiệm một buổi hẹn hò giấu mặt. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi khác được chơi bowling, tham gia các buổi gặp gỡ và thực hiện những hoạt động từng là một phần quan trọng trong tuổi trẻ.

Bà Elizabeth có cơ hội trở lại sàn nhảy disco.

Với hai TikToker, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc tổ chức một trải nghiệm đặc biệt. Họ nhận ra rằng, tuổi tác có thể làm thay đổi cuộc sống nhưng không nhất thiết xóa đi những thứ từng tạo nên con người chúng ta.

Ước mơ trở lại nơi từng gắn bó với tuổi trẻ

Một câu chuyện khác khiến nhiều người xúc động là Sal (75 tuổi) người hâm mộ lâu năm của đội bóng rổ New York Knicks.

Sal đã không đến Madison Square Garden trong hơn 50 năm và từng nghĩ mình có thể sẽ không còn cơ hội quay lại để trực tiếp xem đội bóng yêu thích thi đấu.

Sal có cơ hội được thực hiện mong muốn khi còn trẻ.

Dự án Like Old Times đã giúp ông thực hiện mong muốn này. Không chỉ được trở lại Madison Square Garden, Sal còn có cơ hội gặp gỡ thần tượng Walt “Clyde” Frazier.

Theo những người thực hiện chương trình, khoảnh khắc này khiến họ nhận ra rằng những video đang thực hiện không đơn thuần là nội dung để thu hút lượt xem. Điều mà nhiều người cao tuổi nhớ nhất đôi khi không chỉ là một hoạt động. Đó còn là cảm giác được sống lại một phần của chính mình.

Sau thời gian tiếp xúc với các nhân vật, Vin Nucatola và Johnny Gaffney nhận ra nhiều người không chỉ nhớ việc chơi bóng, nhảy disco hay đi xem một trận đấu. Họ nhớ những người từng đồng hành cùng mình, nhớ những cuộc trò chuyện, tiếng cười và cảm giác được thuộc về một điều gì đó.

Dự án này có ý nghĩa với nhiều người cao tuổi.

Vì vậy, mục tiêu của Like Old Times không đơn giản là hoàn thành một “danh sách ước mơ”. Mỗi tập phim là một nỗ lực giúp những người cao tuổi kết nối lại với những ký ức và phần bản sắc mà họ tưởng rằng đã bị thời gian bỏ lại phía sau. Hiện tại, dự án này vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.