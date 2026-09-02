3 lầm tưởng tai hại khi tự sửa màn hình điện thoại nứt tại nhà

Khi màn hình điện thoại bị nứt vỡ, nhiều người thường tìm kiếm các giải pháp tự sửa tại nhà nhằm tiết kiệm chi phí thay mới đắt đỏ từ 70-400 USD. Tuy nhiên, các mẹo truyền miệng trên mạng không thể mang lại kết quả lâu dài như giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp. Việc áp dụng sai cách thậm chí có thể phá hủy tấm nền hiển thị và làm hư hại nghiêm trọng các linh kiện bên trong máy. Dưới đây là những quan niệm sai lầm cần né tránh.

1. Vết nứt nhỏ không cần xử lý ngay lập tức

Nhiều người vẫn lầm tưởng các vết rạn nhỏ chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và chủ quan tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường. Trên thực tế, những vết rạn chân tóc ban đầu sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ màn hình nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Người dùng nên dán băng dính trong hoặc dán kính cường lực đè lên để cố định tạm thời các mảnh kính và tránh làm đứt tay khi vuốt chạm.

Những vết nứt trên màn hình.

Việc tự ý dùng keo 502 để dán vết nứt không được khuyến khích vì lượng keo dư có thể ngấm vào trong gây liệt cảm ứng. Nếu vết nứt quá nghiêm trọng, giải pháp an toàn và triệt để nhất vẫn là thay thế cụm màn hình mới. Người dùng không có đủ chuyên môn và dụng cụ chuyên dụng nên mang máy tới các trung tâm uy tín thay vì tự thay linh kiện tại nhà.

2. Tin rằng bình xịt WD-40 có thể hàn gắn vết nứt kính

Thông tin xịt dung dịch đa năng WD-40 để làm liền vết nứt màn hình thực chất chỉ là tin đồn vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội. WD-40 bản chất là một loại dung môi bôi trơn kim loại và hoàn toàn không được thiết kế cho các thiết bị điện tử. Khi tiếp xúc với mặt kính, dung môi này sẽ nhanh chóng hòa tan và phá hủy hoàn toàn lớp phủ kháng dầu (oleophobic) bảo vệ màn hình.

Bình xịt WD-40 không thể lấp đầy các vết nứt.

Lớp phủ bị mất đi sẽ khiến màn hình trở nên mờ đục, dễ bám dính mồ hôi, dấu vân tay và tạo cảm giác vuốt rít ráp khó chịu. Nguy hiểm hơn, nếu dung dịch này len lỏi qua các khe nứt lớn ngấm vào bên trong, nó có thể phá hủy hoàn toàn tấm nền hiển thị. Người dùng tuyệt đối không nên dùng các chất tẩy rửa hay bôi trơn công nghiệp lên màn hình cảm ứng.

3. Dùng kem đánh răng hoặc sơn móng tay để vá màn hình

Kem đánh răng hoàn toàn không chứa chất kết dính để hàn gắn kính vỡ, ngược lại còn chứa các hạt vi mài mòn dễ gây trầy xước bề mặt khi chà xát. Ngoài ra, tính kiềm trong kem đánh răng sẽ ăn mòn lớp phủ bảo vệ và làm giảm khả năng kháng axit tự nhiên của mặt kính. Do đó, việc dùng kem đánh răng để xóa vết xước hay vá nứt màn hình là một phương pháp hoàn toàn phản khoa học.

Không chắp vá vết nứt bằng kem đánh răng hoặc sơn móng tay.

Trong khi đó, việc bôi sơn móng tay để lấp vết nứt cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các linh kiện mỏng manh bên trong. Nước sơn lỏng dễ dàng ngấm sâu vào cụm màn hình hiển thị, mang theo hơi ẩm phá hủy các mạch điện tử. Tình trạng đọng ẩm bên trong sẽ dẫn đến hiện tượng xuất hiện các đốm đen, loang màu và gây liệt cảm ứng hoàn toàn.