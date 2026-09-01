Một thay đổi gây tranh cãi trên iPhone hóa ra lại đúng hơn nhiều người nghĩ

Mở hộp một chiếc iPhone mới luôn mang lại cảm giác đặc biệt. Thế nhưng, nếu từng quen với những chiếc iPhone đời cũ, người dùng có thể nhận ra một thay đổi lớn: củ sạc tường và tai nghe EarPods đã không còn xuất hiện.

Apple bắt đầu loại bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone kể từ iPhone 12, ra mắt vào tháng 10/2020. Khi đó, quyết định này vấp phải nhiều phản ứng trái chiều, bởi người dùng phải mua thêm phụ kiện nếu chưa có sẵn bộ sạc tương thích. Đáng chú ý, việc cắt giảm phụ kiện cũng không khiến giá iPhone giảm.

iPhone 12 đánh dấu sự biến mất của bộ sạc và tai nghe khỏi hộp đựng sản phẩm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, quyết định của Apple dần trở nên dễ hiểu hơn khi người dùng đã sở hữu ngày càng nhiều thiết bị và bộ sạc khác nhau.

Củ sạc cũ không còn quá hữu ích

Một trong những lý do khiến việc Apple bỏ củ sạc không còn gây nhiều bất tiện là người dùng thường đã có sẵn nhiều bộ sạc ở nhà. Đặc biệt, USB-C ngày càng phổ biến, cho phép một bộ sạc dùng chung cho điện thoại, máy tính bảng, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác.

Những củ sạc công suất thấp từng được Apple tặng kèm cũng dần trở nên lỗi thời. Một bộ sạc 5W vẫn có thể sạc iPhone nhưng tốc độ quá chậm so với khả năng của những mẫu máy mới.

Thậm chí, ngay cả khi đi du lịch, củ sạc nhỏ đi kèm iPhone cũng chưa chắc là lựa chọn tối ưu. Người dùng hiện có thể sử dụng bộ sạc đa cổng hoặc pin sạc dự phòng công suất cao, vừa có thể sạc nhiều thiết bị cùng lúc vừa tận dụng tốt hơn không gian trong hành lý.

Hộp iPhone cũ (phía xa) và mới khác biệt về bề dày.

Giảm tác động môi trường

Không chỉ giảm số lượng linh kiện cần sản xuất, việc loại bỏ củ sạc và EarPods còn giúp thu nhỏ kích thước hộp. Hộp nhỏ hơn cho phép vận chuyển nhiều iPhone hơn trong cùng một chuyến hàng, từ đó giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển.

EarPods cũng bị loại bỏ với lý do tương tự. Với những người thường xuyên nâng cấp iPhone, việc tiếp tục nhận thêm một cặp tai nghe có dây không còn quá cần thiết khi tai nghe không dây đã trở nên phổ biến.

Dù vậy, động thái này cũng mang lại lợi ích kinh doanh cho Apple khi người dùng muốn mua AirPods hoặc bộ sạc riêng. Vì thế, lý do môi trường mà Apple đưa ra khi loại bỏ các linh kiện vẫn là chủ đề gây tranh luận.

iPhone mới có thể dùng nhiều loại củ sạc

Việc Apple không còn tặng củ sạc không đồng nghĩa người dùng phải mua bộ sạc chính hãng. Kể từ iPhone 15, công ty đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C, từ đó giúp iPhone tương thích với nhiều bộ sạc và cáp USB-C phổ biến.

Người dùng không còn phụ thuộc vào bộ sạc Apple nữa.

Người dùng chỉ cần chọn bộ sạc có chất lượng tốt và công suất phù hợp là có thể yên tâm sử dụng. Các mẫu iPhone 15 hỗ trợ sạc có dây lên đến khoảng 27W, dòng iPhone 16 có thể đạt khoảng 30W, trong khi iPhone 17 Pro hỗ trợ công suất cao hơn, lên đến 4 W.

Nếu củ sạc có công suất lớn hơn khả năng của iPhone, thiết bị cũng chỉ nhận mức điện năng mà nó có thể xử lý. Do đó, người dùng có thể sử dụng một củ sạc công suất cao cho nhiều thiết bị mà không nhất thiết phải mua riêng từng bộ.

Quyết định từng gây tranh cãi đã trở nên hợp lý hơn?

Sau gần 6 năm, việc Apple bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone dường như không còn là vấn đề lớn với những người đã có sẵn phụ kiện. USB-C giờ đây xuất hiện trên rất nhiều thiết bị, trong khi các bộ sạc đa cổng cho phép người dùng sạc nhiều sản phẩm cùng lúc, khiến việc mỗi chiếc iPhone phải đi kèm một củ sạc riêng trở nên ít cần thiết hơn trước.

Tất nhiên, người mua iPhone lần đầu hoặc chưa có bộ sạc phù hợp vẫn phải chi thêm tiền. Nhưng với phần lớn người dùng đã tích lũy nhiều phụ kiện qua các năm, việc không tiếp tục nhận thêm một củ sạc có thể giúp tránh tình trạng dư thừa.

Nhìn lại, quyết định từng khiến nhiều người khó chịu của Apple có thể đã đi trước nhu cầu thực tế. Khi một bộ sạc có thể dùng cho nhiều thiết bị, việc mỗi chiếc smartphone đều phải kèm theo một củ sạc riêng dần trở nên không còn cần thiết.