iPhone 18 Pro Max sẽ có gì để đối đầu Galaxy S26 Ultra?

Apple dự kiến công bố iPhone 18 Pro Max tại sự kiện ngày 9/9/2026 cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ lùi lịch ra mắt sang năm 2027.

Ảnh concept iPhone 18 Pro Max.

Theo các thông tin rò rỉ hiện có, iPhone 18 Pro Max có thể tăng giá khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với thế hệ trước. Nếu giữ cách định giá hiện tại, phiên bản 256 GB có giá khởi điểm 1.299 USD (khoảng 33,9 triệu đồng), bản 512 GB ở mức 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng), 1 TB là 1.699 USD (khoảng 44,2 triệu đồng) và 2 TB lên tới 2.099 USD (khoảng 54,7 triệu đồng).

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra được Samsung bán ra vào tháng 3/2026. Hiện tại, giá khởi điểm của máy chỉ khoảng 29,49 triệu đồng cho bản 256GB.

Với người mua, thời điểm lựa chọn vì thế rất quan trọng. iPhone 18 Pro Max có lợi thế về công nghệ mới nhưng giá thực tế chưa được xác nhận trong khi Galaxy S26 Ultra đã có mức giá tốt hơn.

So sánh màn hình

iPhone 18 Pro Max sẽ vẫn sử dụng màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, mật độ khoảng 460 ppi và hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng tối đa 120 Hz. Thiết kế tổng thể dự kiến không thay đổi quá lớn so với iPhone 17 Pro Max, dù máy có thể dày hơn khoảng 0,25 mm và nặng hơn 7 gram để dành thêm không gian cho pin.

Màn hình Galaxy S26 Ultra.

Một thay đổi đáng chú ý khác là khu vực Dynamic Island sẽ được thu nhỏ hơn khoảng 35%.

Galaxy S26 Ultra cũng sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét tối đa 120 Hz nhưng có độ phân giải cao hơn, đạt 3.120 x 1.440 pixel, tương đương 505 ppi. Máy mặc định hiển thị ở độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel nhằm tiết kiệm pin.

Samsung còn đưa lên Galaxy S26 Ultra tính năng Privacy Display. Khi kích hoạt, màn hình sử dụng các điểm ảnh định hướng hẹp để hạn chế người bên cạnh nhìn thấy nội dung. Người dùng có thể thiết lập tính năng này tự động cho từng ứng dụng, chẳng hạn bật khi mở ứng dụng ngân hàng nhưng tắt khi xem YouTube.

Ảnh concept cặp iPhone 18 Pro Max.

Galaxy S26 Ultra cũng có lợi thế hơn hẳn iPhone 18 Pro Max: bút S Pen tích hợp. Với người thường xuyên ghi chú, phác thảo hoặc thao tác trực tiếp trên màn hình, đây có thể là điểm khác biệt đáng cân nhắc.

Hiệu năng và pin

Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy, đi kèm RAM tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB. Máy còn có buồng hơi để hỗ trợ tản nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc chạy nội dung đồ họa cao.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sử dụng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm. Các thông tin rò rỉ cho rằng chip mới có thể tăng khoảng 18% hiệu năng và cải thiện 30% hiệu suất năng lượng so với thế hệ trước. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được Apple xác nhận.

Hiệu năng của iPhone 18 Pro Max sẽ rất mạnh mẽ.

Thời lượng pin cũng có thể là điểm Apple tạo khác biệt. iPhone 17 Pro Max đạt 17 giờ 54 phút trong bài kiểm tra pin của nguồn thử nghiệm. iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng viên pin lớn hơn với dung lượng khoảng 5.391 mAh trên phiên bản có khe SIM và 5.567 mAh trên phiên bản không có khe SIM. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max lần lượt sử dụng pin 4.823 mAh và 5.088 mAh.

Galaxy S26 Ultra sở hữu pin 5.000 mAh và đạt 16 giờ 10 phút trong bài kiểm tra tương tự. Nếu những thông số rò rỉ của iPhone 18 Pro Max chính xác, chủ sở hữu của chúng có thể kỳ vọng máy duy trì thời gian sử dụng dài hơn, đặc biệt khi kết hợp với hiệu suất năng lượng của chip 2 nm.

So sánh camera

Galaxy S26 Ultra nổi bật với hệ thống camera gồm cảm biến chính 200 MP, camera telephoto 50 MP hỗ trợ zoom quang học 5x, camera telephoto 10 MP zoom quang học 3x và camera góc siêu rộng 50 MP. Hai camera chính và telephoto 5x đều có khẩu độ rộng hơn thế hệ trước.

Cấu hình này mang lại sự linh hoạt đáng kể khi chụp từ góc rộng tới các chủ thể ở xa. Đây là lợi thế đáng chú ý với người thường xuyên chụp phong cảnh, du lịch hoặc cần zoom mà không muốn phụ thuộc quá nhiều vào xử lý kỹ thuật số.

iPhone 18 Pro Max sẽ được nâng cấp nhiếp ảnh từ iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max dự kiến tiếp tục sử dụng ba camera 48 MP, gồm: camera chính, góc siêu rộng và telephoto hỗ trợ zoom quang học 4x. Nếu chỉ xét số megapixel và số lượng camera, Apple khó cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max sẽ có một thay đổi đáng chú ý: khẩu độ biến thiên. Công nghệ này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính thay vì sử dụng một khẩu độ cố định. Với người dùng có kinh nghiệm nhiếp ảnh, khả năng kiểm soát khẩu độ vật lý có thể hỗ trợ điều chỉnh độ sâu trường ảnh và cách thể hiện chủ thể.

Tạm kết

Galaxy S26 Ultra đang có lợi thế rõ ràng về hệ thống camera, độ phân giải màn hình, S Pen và Privacy Display. Máy cũng đã được kiểm chứng thực tế về hiệu năng và thời lượng pin, giá bán cũng phải chăng hơn.

iPhone 18 Pro Max lại được kỳ vọng tạo ưu thế ở chip A20 Pro 2 nm, thời lượng pin và khả năng kiểm soát camera bằng khẩu độ biến thiên. Tuy nhiên, tất cả những nâng cấp này hiện vẫn dựa trên thông tin rò rỉ và chưa thể xem là thông số chính thức.

Galaxy S26 Ultra tương thích với bút S Pen.

Cùng chờ xem Apple sẽ tích hợp những gì cho iPhone 18 Pro Max vào Sự kiện ngày 9/9/2026. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này, mời quý độc giả đón đọc!