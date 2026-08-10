Máy hút bụi lau nhà thông minh đầu tiên có chế độ hơi nước, lực hút "khủng" 30.000 Pa

Dreame H16 Pro TriForce với các chế độ hơi nước, nước nóng và FoamWash phù hợp cho những căn hộ thường xuyên nấu nướng, ăn uống. Đổi lại, mức giá của H16 Pro TriForce khoảng 20 triệu đồng là không rẻ nếu đặt cạnh nhiều máy hút bụi lau sàn bằng nước nóng khác trên thị trường.

Dreame H16 Pro TriForce.

Dreame H16 Pro TriForce có độ dày 9,85cm, trọng lượng 6,5kg, được thiết kế với các đường nét khá gọn gàng. Sản phẩm có sự kết hợp giữa hút bụi và lau sàn trong cùng một thiết bị theo phong cách quen thuộc, nhưng điểm khác biệt phần còn lại của thị trường nằm ở các công nghệ hơi nước, nước nóng và bọt lau sàn lần đầu tiên xuất hiện.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế đầu lau. H16 Pro TriForce có hệ thống làm sạch ba cạnh, giúp tiếp cận sát chân tường, chân bàn, cạnh tủ và những khu vực mà đầu lau thông thường khó áp sát. Đèn LED tích hợp trên đầu cuộn lăn cũng hữu ích khi lau vào buổi tối hoặc dưới những khu vực thiếu sáng.

Đầu lăn có đèn LED soi bụi.

Tuy nhiên, thiết kế có một điểm chưa thực sự thuận tiện khi hộc nước sạch 830ml được bố trí ngay phía trên khu vực cuộn lăn. Cách bố trí này góp phần giữ trọng tâm thấp và hỗ trợ GlideWheel, nhưng khi cần tháo ra để châm nước, người dùng phải thao tác ở hai khóa hai bên đầu lăn kém thuận tiện.

Khác biệt lớn nhất của H16 Pro TriForce nằm ở hai chế độ xử lý nước: Chế độ SaunaClean sử dụng hơi nước, ThermoRinse dùng nước nóng, cùng với đó còn có chức năng phun bọt mịn FoamWash. Ngoài ra, máy còn có các chế độ Thông minh, Hút và Tùy chỉnh để sử dụng trong các tình huống thông thường. Đặc biệt, hệ thống động cơ không chổi than tạo lực hút tối đa 30.000 Pa.

Bổ trợ cho các chế độ lau nói trên là bọt mịn FoamWash được phun trực tiếp lên khu vực cần xử lý, để enzyme sinh học phân hủy các hợp chất gây mùi rồi hút và lau lại bằng cuộn lăn. Sự kết hợp giữa bọt và lực hút hữu ích khi xử lý những vết bám có mùi sau các buổi ăn uống. Dù vậy, thực tế vẫn có những vết bám dính lâu ngày buộc người dùng phải xử lý bằng tay trước khi cho robot hút, lau.

Sau khi hoàn tất, H16 Pro TriForce tự làm sạch cuộn lăn bằng hai giai đoạn gồm hơi nước 200 độ C và nước nóng 95 độ C. Hệ thống còn đảo chiều cuộn lăn để nước tiếp cận sâu hơn, sau đó dùng lực hút thu hồi chất bẩn. Cuộn lăn tiếp tục được sấy bằng khí nóng 95 độ C trong chu trình 5 hoặc 30 phút, với độ ồn công bố 55dBA.