Thái tử Samsung làm phiên dịch trong quân đội

Theo các nguồn tin từ Hải quân, thiếu úy Lee Ji Ho sẽ làm việc tại văn phòng thông tin và tác chiến của hạm đội. Đơn vị này trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Hải quân, chuyên về tác chiến thủy lôi và đổ bộ, thường xuyên tổ chức tập trận chung với các lực lượng đối tác, trong đó có quân đội Mỹ.

Trong nhiệm vụ mới, anh phụ trách phiên dịch và biên dịch trực tiếp tại các cuộc họp giao ban tác chiến, hỗ trợ liên lạc cấp chỉ huy chung liên quan đến lực lượng nước ngoài tham gia hoạt động huấn luyện và phối hợp.

Lee Ji Ho (giữa) cùng bố - Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong - và bà nội.

Sinh ra tại Mỹ, Lee từng mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Mỹ. Trước khi nhập ngũ, anh đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tư cách sĩ quan hải quân. Theo quy định hiện hành, người mang hai quốc tịch có thể giữ quốc tịch nước ngoài nếu phục vụ ở cấp binh sĩ nhưng phải từ bỏ quốc tịch đó khi phục vụ với tư cách sĩ quan.

Lee gia nhập Hải quân vào cuối tháng 9, thuộc khóa đào tạo sĩ quan thứ 139 và hoàn thành khoảng 11 tuần huấn luyện tại Học viện Hải quân. Anh được phong hàm thiếu úy vào cuối tháng 11, chính thức bắt đầu thời gian phục vụ. Ngày xuất ngũ dự kiến là 30/11/2028.

Đây là lần đầu tiên một thành viên gia đình sáng lập Samsung đảm nhiệm vị trí sĩ quan trong quân đội Hàn Quốc.