Những sự cố đầu tiên Galaxy Z TriFold xuất hiện, Samsung gặp khó

Việc mua sắm các sản phẩm công nghệ thế hệ đầu tiên luôn tiềm ẩn rủi ro về sự cố kỹ thuật, và chiếc Galaxy Z TriFold mới của Samsung không phải là ngoại lệ. Gần đây, hai người dùng đã báo cáo các vấn đề liên quan đến mẫu smartphone này trên mạng xã hội, mặc dù các sự cố dường như không phổ biến.

Hai sự cố với màn hình Galaxy Z TriFold đã được giải quyết.

Cả hai bài đăng trên Reddit đều cho thấy màn hình bên trong của thiết bị không phản hồi. Một người dùng cho biết, trong quá trình sử dụng bình thường, màn hình bỗng nhiên nhấp nháy màu xanh lá cây và không hiển thị bất kỳ ứng dụng nào. Họ đã gặp phải sự cố hai lần và nhận thấy rằng khởi động lại thiết bị chỉ có thể khắc phục tạm thời vấn đề. Hiện tại, Samsung đã đề nghị sửa chữa miễn phí, nhưng quá trình có thể kéo dài đến ba tuần.

Người dùng thứ hai cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng màn hình bên trong của họ hoàn toàn trắng và không thể khắc phục bằng cách khởi động lại. Do đó, họ đã quyết định trả lại thiết bị để nhận hoàn tiền, đồng thời cho biết sẽ quay lại sử dụng sản phẩm ở các thế hệ sau khi các vấn đề được giải quyết.

Lượng hàng tồn kho của Galaxy Z TriFold tạo thách thức cho Samsung.

Samsung đang nỗ lực khắc phục các sự cố trên các thiết bị hiện có, tuy nhiên việc thay thế hoàn toàn các điện thoại có thể gặp khó khăn do lượng hàng tồn kho thấp. Dù vậy, hãng đã xác nhận sẽ sớm bán ra các mẫu Galaxy Z TriFold mới tại Mỹ.

Theo thông tin từ GSMArena, điện thoại sẽ được mở bán trên trang web của Samsung vào ngày 20/2 lúc 10 giờ sáng theo giờ EST, tương đương 10 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Với mức giá 2.899 USD, Galaxy Z TriFold đã nhanh chóng bán hết ngay khi ra mắt, vì vậy người dùng cần nhanh tay để sở hữu sản phẩm này.