Lenovo công bố máy tính bảng chơi game, giá gây bất ngờ

Tại Mobile World Congress (MWC) 2026 ở Barcelona (Tây Ban Nha), Lenovo tiếp tục mở rộng danh mục tablet Android với hai sản phẩm mới: Legion Tab Gen 5 hướng đến game thủ và Idea Tab Pro Gen 2 dành cho người dùng phổ thông. Trong khi mẫu gaming gây chú ý bởi cấu hình mạnh nhưng mức giá cao, phiên bản 13 inch tầm trung lại được đánh giá có sự cân bằng tốt hơn giữa hiệu năng và chi phí.

Legion Tab Gen 5: Cấu hình cao, giá không hề “mềm”

Legion Tab Gen 5 sở hữu màn hình 8.8-inch 3K PureSight với tần số quét 165Hz, hướng đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà khi chơi game. Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, chạy hệ điều hành Android 16, RAM lên tới 16GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB.

Legion Tab Gen 5.

Thiết bị tích hợp viên pin 9,000mAh, có hai cổng USB-C và trọng lượng 360 gram. Lenovo cung cấp ba tùy chọn màu gồm Đen Eclipse, Trắng Glacier và Xanh chanh Surge với điểm nhấn RGB quanh cụm camera sau. Công nghệ tản nhiệt Legion Coldfront Vapor thế hệ mới và hệ thống khử tiếng ồn bằng AI hứa hẹn cải thiện trải nghiệm chơi game và xem nội dung.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm tại châu Âu của máy là 999 Euro (tương đương 30,6 triệu đồng) khiến nhiều người bất ngờ. Dù cấu hình được nâng cấp đáng kể, việc cạnh tranh với các tablet 11 inch cao cấp trong cùng tầm giá có thể là thách thức, nhất là khi kích thước màn hình chỉ 8.8 inch.

Idea Tab Pro Gen 2: Màn hình lớn 13 inch, giá dễ tiếp cận hơn

Trái ngược với Legion Tab Gen 5, Idea Tab Pro Gen 2 hướng tới nhóm người dùng phổ thông cần thiết bị đa năng. Máy sở hữu màn hình 13-inch 3.5K PureSight Pro hỗ trợ Dolby Vision, mang lại chất lượng hiển thị cao cho nhu cầu giải trí và làm việc.

Idea Tab Pro Gen 2.

Tablet được trang bị viên pin 10,200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W. Hệ thống bốn loa JBL tích hợp Dolby Atmos hứa hẹn cải thiện âm thanh khi xem phim hoặc chơi game nhẹ. Thiết bị có trọng lượng dưới 600 gram và độ mỏng 6.2mm với các màu Xám Luna Grey, Xám Cloud Grey và Xanh Jelly Mint.

Idea Tab Pro Gen 2 có giá khởi điểm 549 Euro (khoảng 16,8 triệu đồng) tại châu Âu. So với phiên bản trước, model mới có màn hình lớn và sắc nét hơn, thiết kế mỏng nhẹ hơn trong khi dung lượng pin không thay đổi nhiều. Máy sử dụng Snapdragon 8s Gen 4 và dự kiến tích hợp Lenovo Qira trong năm 2026 để bổ sung các tính năng AI.