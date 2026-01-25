Dùng sạc chính hãng, Galaxy S25 Plus cũng phát nổ khi đang sạc

Sự cố xảy ra vào tháng 11/2025, chỉ hai tháng sau khi thiết bị được mua vào tháng 9. Trong khi đang sạc, điện thoại đã phát nổ, gây cháy một phần thảm nhà của họ. Đáng chú ý, chủ nhân của chiếc Galaxy S25 Plus này đã sử dụng bộ sạc và cáp chính hãng của Samsung.

Galaxy S25 Plus bị bốc cháy và được Samsung chấp nhận bồi thường.

Hậu quả của vụ nổ khiến khói bốc ra, gây ra hiện tượng đau họng tạm thời và tức ngực nhẹ. Tuy nhiên, bác sĩ đã xác nhận rằng phổi của chủ nhân Galaxy S25 Plus không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy chiếc Galaxy S25 Plus bị cháy xém nghiêm trọng. Sở cứu hỏa địa phương đã kết luận rằng nguyên nhân vụ cháy là do “sự cố quá nhiệt”, thường xảy ra khi một bộ phận, thường là pin, nóng lên nhanh hơn khả năng tản nhiệt của hệ thống.

Samsung đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí cho chiếc Galaxy S25 Plus, hóa đơn y tế và chi phí phục hồi cho gia đình. Ngoài ra, bộ phận bảo hiểm của Samsung cũng đề nghị bồi thường 500 USD cho mỗi thành viên trong gia đình vì “sự đau đớn và tổn thương tinh thần”, nhưng họ cho rằng số tiền này là chưa đủ. Mặc dù không có vấn đề sức khỏe tức thời, nhưng họ đã hít phải khí độc từ pin lithium-ion và cũng bị chấn thương tâm lý.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Galaxy S25 Plus gặp sự cố. Dòng điện thoại này được trang bị hệ thống làm mát với buồng hơi lớn hơn 40% so với thế hệ trước, nhưng nhiều người dùng vẫn phàn nàn về việc điện thoại bị quá nóng ngay cả khi sử dụng ở mức độ vừa phải. Vào tháng 10, một người dùng Hàn Quốc cũng báo cáo rằng chiếc Galaxy S25 Plus của họ đã bốc cháy khi đang cầm trên tay.

Chiếc Galaxy S25 Plus gặp sự cố tại Hàn Quốc.

Mặc dù Samsung đã thừa nhận trách nhiệm trong trường hợp của Scoopofwei, nhưng công ty vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy của chiếc Galaxy S25 Plus của người dùng ở Hàn Quốc. Mặc dù các sự cố có thể chỉ là những trường hợp ngoại lệ, nhưng với 4,5 triệu chiếc Galaxy S25 Plus đã được xuất xưởng tính đến tháng 8, vấn đề không thể xem nhẹ.

Samsung cần cung cấp giải thích rõ ràng về lý do tại sao cơ chế làm mát của Galaxy S25 Plus không hoạt động hiệu quả và dẫn đến tình trạng quá nhiệt nguy hiểm.