Bàn chải đánh răng AI gắn camera giá 500 USD

Chăm sóc răng miệng thường gồm ba bước riêng biệt: đánh răng, dùng chỉ nha khoa và súc miệng. Với CameraJet ra mắt ngày 1/9, hãng Dyson muốn tinh giản quy trình này. Bàn chải được trang bị camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện kẽ răng để làm sạch tự động ngay trong lúc chải.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người dùng thường bỏ sót các vùng dễ hình thành mảng bám nhất: kẽ răng", nhà sáng lập kiêm kỹ sư trưởng James Dyson cho biết. "Chúng tôi muốn giải quyết ba vấn đề cốt lõi: quan sát được kẽ răng, loại bỏ mảng bám và nâng cao hiệu quả làm sạch khi đánh răng". Sản phẩm do 661 kỹ sư của Dyson cùng 30 chuyên gia nha khoa nghiên cứu trong 6 năm.

Máy ảnh, đèn và vòi nước súc miệng trong một bàn chải đánh răng. Ảnh: Dyson

Camera trên bàn chải sử dụng ống kính chụp cận cảnh (macro) độ phân giải 100.000 pixel kèm đèn chiếu sáng. Hệ thống vận hành nhờ thuật toán máy học mang tên Gap Optical Targeting (công nghệ định vị kẽ răng bằng quang học), được huấn luyện từ 470.000 bức ảnh nha khoa do hãng thu thập.

Thuật toán xử lý 28 khung hình trực tiếp mỗi giây để nhận diện kẽ răng trong vòng 100 mili-giây. Đầu phun của CameraJet sau đó sẽ bắn một tia nước súc miệng vào đúng vị trí này để làm sạch thay chỉ nha khoa.

Nhờ kết nối Wi-Fi 2,4 GHz và Bluetooth, người dùng có thể sử dụng camera như thiết bị nội soi để xem hình ảnh trực tiếp qua ứng dụng MyDyson, theo dõi bản đồ làm sạch và nhận phản hồi chi tiết. Dyson khẳng định không lưu trữ hình ảnh trên thiết bị hay nền tảng đám mây để đảm bảo quyền riêng tư.

Hợp tác cùng Khoa Nha khoa thuộc Đại học Quốc gia Singapore trong hơn 5 năm, Dyson tạo ra mảng bám mô phỏng để thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy tăm nước truyền thống thường dùng tia dạng kim chọc thủng mảng bám nhưng không làm sạch hoàn toàn. Ngược lại, CameraJet dùng tia phun hình nón cho độ bao phủ rộng hơn ở áp lực thấp nhằm tránh gây tổn thương nướu.

Bên dưới nút nguồn, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ tự động phát hiện và phun thủ công, đồng thời thay đổi cường độ chải. Ảnh: Dyson

Để chứa lượng nước súc miệng vừa đủ cho một lần dùng, thiết bị tích hợp bình chứa 12,5 ml có cơ chế chống trọng lực. Thiết kế này hạn chế bọt khí gây tắc tia phun khi xoay ngang bàn chải để làm sạch mặt trong của răng.

Đầu bàn chải kép tích hợp chip định danh vô tuyến RFID giúp thiết bị nhận biết số lần sử dụng để nhắc thay đầu mới. Hãng cũng trang bị bộ giảm chấn âm thanh nhằm giảm tiếng ồn. Động cơ sử dụng công nghệ rung sóng âm biến thiên, giúp lông chải chuyển động liên tục và không bị khựng lại ở góc khuất.

Thử nghiệm độc lập cho thấy chế độ này loại bỏ mảng bám ở vùng khó tiếp cận nhiều hơn tới 69% so với các bàn chải điện cao cấp trên thị trường. Người dùng có thể chỉnh chế độ phun tự động hoặc thủ công, đồng thời tùy biến cường độ chải.

Dyson CameraJet có giá 499 USD với hai tùy chọn màu xanh gốm và hồng gốm, đi kèm hai đầu bàn chải tiêu chuẩn, hộp đựng du lịch và đế sạc kiêm bơm đầy bình nước súc miệng trong 3 giây.

Bàn chải AI của Dyson có hai màu xanh và hồng. Ảnh: Dyson

Hãng khuyến nghị dùng dung dịch và kem đánh răng không chứa chất tạo bọt SLS để tránh che khuất tầm nhìn camera. Dyson cũng đang phát triển dòng kem đánh răng không bọt và nước súc miệng ít bọt riêng cho thiết bị này.

(Theo Cnet)