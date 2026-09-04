Tân CEO của Apple vừa gia nhập Weibo đã hút 27.000 người theo dõi

Ngày đầu tiên chính thức ngồi vào ghế CEO, John Ternus đã nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Vị tân CEO của Apple mở tài khoản Weibo, chỉ đăng một lời chào ngắn gọn nhưng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Ngoài ra, mức đãi ngộ hàng chục triệu USD của ông cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Theo đó, ngày 1-2/9, John Ternus chính thức tiếp quản vị trí CEO Apple từ Tim Cook - người chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

CEO mới vừa lên sóng Weibo đã hút hàng vạn người theo dõi

Tối 1/9, John Ternus chính thức mở tài khoản trên Weibo và đăng bài viết đầu tiên bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh với nội dung đơn giản: “Xin chào”.

John Ternus vừa mở tài khoản trên Weibo đã có ngay hàng nghìn người theo dõi.

Dù chỉ là một lời chào ngắn ngủi, tài khoản của vị CEO nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Đến sáng 2/9, tài khoản có khoảng 27.000 người theo dõi, trong khi bài đăng đầu tiên nhận hơn 11.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.

Người dùng Weibo nhanh chóng để lại những lời chào hài hước. Có người gọi vị CEO mới là “bố”, có người hỏi liệu ông có thể theo dõi lại tài khoản của mình hay không. Số khác thì không quên đặt câu hỏi mà nhiều người dùng Trung Quốc đang quan tâm: “Bao giờ Apple Intelligence mới có thể sử dụng tại Trung Quốc?” (Apple Intelligence là hệ thống trí tuệ nhân tạo của Apple được tích hợp vào iPhone, iPad và Mac)

Trên trang Weibo của mình, Ternus ban đầu chỉ theo dõi hai tài khoản, gồm Tim Cook và Isabel Ge Mahe - giám đốc điều hành Apple khu vực Trung Quốc đại lục.

Sự xuất hiện của CEO mới trên MXH Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm việc chuyển giao quyền lực tại Apple thu hút sự chú ý quốc tế. Sau 15 năm giữ vị trí CEO, Tim Cook chính thức chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành, trong khi John Ternus trở thành người chèo lái mới của một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.

Lương gần 1.500 tỷ đồng, phần lớn phụ thuộc vào thành tích

Bên cạnh màn “chào sân” trên Weibo, mức lương của John Ternus cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Theo hồ sơ công bố liên quan đến chính sách đãi ngộ, ngoài mức lương cơ bản 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng), Ternus được trao khoản thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 55 triệu USD (khoảng hơn 1400 tỷ đồng).

Đãi ngộ của ông tại Apple rất cao.

Đáng chú ý, 75% số cổ phiếu này gắn với thành tích của Apple. Việc ông nhận được bao nhiêu phụ thuộc vào mức độ sinh lời của cổ đông Apple so với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500. 25% còn lại sẽ được phân bổ dựa trên thời gian làm việc, theo lộ trình kéo dài 4 năm.

John Ternus (51 tuổi) gia nhập Apple từ năm 2001 và có hơn hai thập kỷ gắn bó với công ty. Trước khi trở thành CEO, ông giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng và là một trong những nhân vật đứng sau quá trình phát triển nhiều sản phẩm quan trọng của Apple.

Ngoài ra, ngay trong ngày đầu tiên đảm nhiệm cương vị mới, Ternus cũng gửi thư nội bộ tới nhân viên, trong đó nhắc đến sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới của Apple.