Phiên bản màu này sẽ bị Apple loại bỏ trên iPhone 18 Pro

Apple đã ấn định sự kiện “Surprise and Shine” vào ngày 9/9, hãng dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Pro Max. Khi thời điểm ra mắt càng đến gần, các thông tin rò rỉ tiếp tục tập trung vào thiết kế và màu sắc của thế hệ iPhone mới.

iPhone 18 Pro có thể chỉ còn ba màu

Một nguồn tin trên Weibo cho rằng Apple có thể thu hẹp lựa chọn màu từ bốn xuống còn ba, trái với những tin đồn trước đó. Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro sẽ có màu Xanh dương Sky Blue, Đen Pure Black và Đỏ Burgundy hoặc Wine Red, phiên bản màu xám sáng có thể bị loại bỏ.

Cụ thể, theo tài khoản Weibo Fixed Focus Digital, cặp iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Các màu sắc tin đồn của iPhone 18 Pro.

Thay đổi trên sẽ rất đáng chú ý, không phải vì ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sử dụng của thiết bị mà bởi màu sắc là một trong số ít yếu tố người dùng có thể lựa chọn để tạo khác biệt giữa những mẫu iPhone Pro vốn có thiết kế tương đối đồng nhất.

Tuy nhiên, phía Apple chưa đưa ra bất cứ xác nhận nào. Các nguồn rò rỉ trước đó vẫn đề cập tới khả năng cặp iPhone 18 Pro sẽ có 4 màu: đen, bạc, burgundy và xanh.

Màu Burgundy tiếp tục là tâm điểm của tin đồn

Trong nhiều tháng qua, màu đỏ burgundy xuất hiện khá thường xuyên trong các thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro. Một số nguồn tin gọi màu này là Dark Cherry, được xem như phương án thay thế cho Cosmic Orange từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro.

Nếu Apple thực sự sử dụng Burgundy hoặc Wine Red, đây sẽ là một lựa chọn màu tương đối nổi bật trong dòng Pro. Tuy nhiên, những thông tin hiện tại chưa đủ để xác định tên gọi chính thức hay sắc độ cuối cùng của màu này.

iPhone 18 Pro sẽ không còn màu bạc?

Từ dòng iPhone 14 Pro cho đến iPhone 16 Pro, Apple thường cung cấp các mẫu iPhone Pro với 4 lựa chọn màu. Cấu hình màu nhìn chung sẽ gồm một phiên bản màu gần với đen, một màu sáng gần trắng, 2 tùy chọn màu khác, trong đó có những màu mang tính nhận diện riêng như Tím Deep Purple.

Đến iPhone 17 Pro, Apple rút số lượng màu xuống còn ba. Dòng iPhone này có màu Bạc Silver, Xanh dương Deep Blue và Cam Cosmic Orange, tạo ra ba lựa chọn với sắc thái khá khác biệt.

Nếu iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max tiếp tục duy trì ba phiên bản màu, điều này đồng nghĩa với việc Apple giữ xu hướng đã bắt đầu từ thế hệ trước thay vì quay lại 4 tùy chọn màu.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng chưa nên xem danh sách màu nói trên là thông tin cuối cùng. Đáp án chính xác sẽ được Apple công bố vào ngày 9/9 tới.