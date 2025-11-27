Tại sao người dùng MacBook không muốn chuyển sang laptop Windows

Tất cả bắt nguồn từ một số lý do khiến người dùng MacBook quyết không rời bỏ sản phẩm đến từ Apple, ngay cả laptop Windows có rẻ đến đâu.

Chất lượng và độ bền

MacBook từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng thiết kế cao cấp, giúp người dùng yên tâm trước những vấn đề như bản lề lỏng lẻo hay hỏng hóc. Phần trackpad lớn với bề mặt kính mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và chính xác. Mặc dù các mẫu MacBook Pro từ 2015 đến 2019 có Touch Bar gặp phải một số vấn đề về độ tin cậy nhưng các mẫu mới với chip Apple Silicon đã khắc phục được những điểm yếu này.

Độ bền của MacBook rất được đánh giá cao.

Trong khi đó, mặc dù các mẫu laptop Windows cao cấp đã có những cải tiến đáng kể nhưng MacBook có độ bền và khả năng chịu đựng va chạm tốt hơn.

Bảo hành toàn cầu

Chế độ bảo hành toàn cầu là một trong những điểm mạnh lớn nhất của MacBook, đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên di chuyển. Cho dù mua máy ở Mỹ hay Ấn Độ, người dùng có thể sử dụng và bảo hành tại Việt Nam nếu đáp ứng các yêu cầu bảo hành.

Mặc dù một số nhà sản xuất laptop như Dell và Lenovo cũng cung cấp bảo hành toàn cầu nhưng chúng thường bị giới hạn ở một số mẫu và thị trường cụ thể. Trong khi đó, Apple cho phép kiểm tra tình trạng bảo hành thông qua số sê-ri, giúp quy trình trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Phần mềm mượt mà, ổn định

Hệ điều hành macOS mang lại trải nghiệm ổn định và mượt mà hơn. Mặc dù đôi khi phần mềm Apple có thể gặp trục trặc, nhưng nhìn chung hiệu suất của macOS vẫn tốt hơn so với Windows. Trong thực tế, Microsoft đã có những cải tiến đáng kể với Windows 11 nhưng người dùng vẫn thường gặp phải lỗi và sự cố hiệu suất trên các laptop Windows như Dell XPS hay Surface. Ngược lại, MacBook thường hoạt động trơn tru mà không gặp phải tình trạng chậm trễ.

Phần mềm macOS được đánh giá cao, mặc dù đôi khi có một số lỗi.

Thời lượng pin MacBook

Một trong những điểm mạnh nổi bật của MacBook là thời lượng pin khi sản phẩm luôn ghi điểm với thời gian sử dụng lâu dài. Ngay cả khi sử dụng chip Intel, MacBook đã cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ Windows. Sau khi Apple chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon vào cuối năm 2020, điều này càng trở nên rõ ràng hơn.

Cụ thể, trải nghiệm MacBook Pro 16 inch với chip M1 Pro cho thấy pin cung cấp thời gian sử dụng ấn tượng sau 2 năm, có thể kéo dài cả ngày ngay cả khi kết nối với màn hình ngoài và chạy nhiều ứng dụng đồng thời. Mặc dù một số laptop Windows mới đã cải thiện thời lượng pin nhưng MacBook Pro 16 inch vẫn ưu việt hơn.

Chất lượng âm thanh

Khi nói đến âm thanh, MacBook thực sự mang đến trải nghiệm hấp dẫn cả khi nghe nhạc lẫn xem phim. Loa của máy có khả năng lấp đầy không gian mà không bị méo tiếng, tương đương với nhiều loa Bluetooth di động. Ngay cả các mẫu MacBook Air cũng không kém phần ấn tượng.

Mặc dù một số laptop Windows cũng có hệ thống âm thanh chất lượng tốt nhưng chúng thường thiếu sự đồng bộ và chất lượng âm thanh như MacBook. Trong thời đại làm việc từ xa hiện nay, việc sở hữu một chiếc laptop với âm thanh chất lượng cao là điều rất quan trọng.

Chất lượng âm thanh trên MacBook được Apple đầu tư khá kỹ lưỡng.

Webcam chất lượng cao

Trong thời đại hậu Covid-19, các cuộc họp trực tuyến và gọi video trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mặc dù không thể so sánh với camera trước của iPhone nhưng webcam của MacBook vẫn cho chất lượng tốt hơn nhiều so với nhiều laptop Windows. Hiệu suất webcam của MacBook được cải thiện nhờ cảm biến 1080p và công nghệ xử lý hình ảnh của Apple, giúp nâng cao chất lượng video.

Ngay cả khi nhiều laptop Windows hiện đã có những cải tiến trong lĩnh vực này nhưng chúng vẫn chưa thể cạnh tranh với MacBook về khả năng xử lý và tối ưu hóa phần cứng.

Dĩ nhiên, MacBook có những nhược điểm như giá thành cao và hạn chế trong tùy chọn tùy chỉnh nhưng những ưu điểm vượt trội nói trên khiến người dùng MacBook khó có thể rời bỏ để chuyển sang laptop Windows.