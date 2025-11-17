Giá MacBook giữa tháng 11: Giảm tối đa 7 triệu đồng

Thị trường laptop cao cấp giữa tháng 11 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều mẫu MacBook của Apple đồng loạt giảm giá mạnh, mức cao nhất lên tới 7 triệu đồng – một con số hiếm thấy ở phân khúc sản phẩm vốn luôn được xem là “ít biến động giá”. Động thái này được xem là cú hích đáng chú ý ngay trước mùa mua sắm cuối năm, khi nhu cầu nâng cấp thiết bị học tập và làm việc của người tiêu dùng đang tăng nhanh.

Ảnh minh họa.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như FPT Shop, CellphoneS, TopZone hay ShopDunk, giá bán của MacBook Air M2 và MacBook Pro M4 đều ghi nhận mức điều chỉnh giảm đáng kể. Đặc biệt, MacBook Air 13 inch M2 2022 – vốn từng được xem là “chiếc MacBook đáng mua nhất” hiện đã về mức chỉ còn khoảng 19 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với thời điểm trước. Ngay cả những model cao cấp như MacBook Pro 14 inch M4 Pro cũng bắt đầu được giảm nhẹ để kích cầu.

Ảnh minh họa.

Theo giới kinh doanh, đợt giảm giá này không chỉ nhằm xả hàng chuẩn bị đón MacBook Pro M5 mà còn thể hiện xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nhà bán lẻ công nghệ trong giai đoạn cuối năm.

Bảng giá MacBook giữa tháng 11:

Tên MacBook Bộ nhớ RAM/ SSD Số lõi GPU Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) MacBook Air 13 inch M2 16GB/256GB 8 24.49 19.89 24GB/512GB 34.29 27.49 MacBook Air 13 inch M4 16GB/256GB 8 26.49 25.19 16GB/512GB 10 31.39 30.99 16GB/256GB Sạc 70W 8 27.09 25.99 24GB/256GB 10 31.39 30.89 24GB/512GB 36.29 35.19 32GB/256GB 36.29 34.99 MacBook Air 15 inch M4 16GB/256GB 10 31.39 30.19 16GB/512GB 36.29 34.79 24GB/512GB 41.19 39.99 MacBook Pro 14 inch M4 Pro 24GB/512GB 16 51.99 49.99 24GB/1TB 56.89 55.89 MacBook Pro 14 inch Nano M4 Max 36GB/1TB 32 84.99 82.69 MacBook Pro 16 inch M4 Pro 24GB/512GB 20 66.99 64.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 10/11, tham khảo tại TGDĐ.