Chip M6 sẽ đặt dấu chấm hết cho MacBook Pro?

Sự khác biệt giữa hai dòng máy này từng rất rõ ràng, từ thiết kế, cấu hình cho đến mức giá. Nhưng mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng khi Apple chuẩn bị bước vào thế hệ chip M6. Những nâng cấp về hiệu năng và thiết kế được dự đoán sẽ khiến ranh giới giữa MacBook Air và Pro tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Khoảng cách giữa hai dòng MacBook hiện nay đang được thu hẹp.

Khoảng cách giữa Pro và Air ngày càng mờ nhạt

Chip M6 mà Apple ra mắt năm sau sẽ được sản xuất trên tiến trình 2 nm, kết hợp công nghệ đóng gói tiên tiến WMCM tích hợp CPU, GPU và RAM trong một cấu trúc chặt chẽ hơn, từ đó cải thiện đáng kể hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng. Ngay cả phiên bản M6 tiêu chuẩn dự kiến cũng đủ mạnh cho hầu hết người dùng, khiến sự khác biệt giữa MacBook Air và Pro ngày càng khó nhận ra.

MacBook Air vẫn giữ ưu thế về trọng lượng nhẹ và mức giá dễ tiếp cận so với Pro. Tiêu biểu, MacBook Air M4 hiện đã có RAM 16 GB mà vẫn giữ nguyên giá 999 USD (26,32 triệu đồng) khiến nhiều người dùng phổ thông cảm thấy không còn lý do để nâng cấp lên MacBook Pro như trước đây.

Apple sẽ cung cấp cho MacBook Pro ba lựa chọn chip M6 khác nhau.

Điều đặc biệt ở MacBook Pro M6

Dĩ nhiên, Apple vẫn có thể muốn tạo ra sự khác biệt của MacBook Pro so với MacBook Air nhằm tránh tình huống mẫu Pro “ế hàng”.

Đầu tiên, các mẫu MacBook Pro chạy chip M6 Pro và M6 Max có thể sở hữu màn hình OLED cảm ứng thay vì mini-LED; thiết kế mỏng hơn, bản lề tối ưu cho thao tác cảm ứng; kết nối 5G hỗ trợ làm việc di động; hiệu năng GPU vượt trội nhờ kiến trúc mới; và tăng cường Neural Engine cho tác vụ AI.

Riêng MacBook Pro M6 tiêu chuẩn được dự đoán vẫn dùng màn hình mini-LED để giữ giá dễ tiếp cận hơn, tạo sự phân cấp rõ ràng giữa ba tùy chọn M6, M6 Pro và M6 Max.

Nhưng sức mạnh của MacBook Air hiện nay khiến người dùng ngày càng quay lưng với MacBook Pro.

Liệu Apple có hợp nhất dòng MacBook?

Khi hiệu năng giữa MacBook Air và Pro liên tục thu hẹp, câu hỏi đặt ra là liệu Apple có hướng tới việc hợp nhất hai dòng máy. Một số chuyên gia cho rằng Apple có thể giới thiệu một dòng MacBook mới nằm ở phân khúc trung gian, kết hợp ưu điểm của cả Air và Pro, thay cho cấu trúc hiện nay.

Dù vậy, việc hợp nhất ngay trong năm tới được đánh giá là khó xảy ra, bởi MacBook Pro vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị phục vụ người dùng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xu hướng “mờ ranh giới” là rất rõ ràng, nhất là khi doanh số MacBook Pro đang giảm trước mức giá hấp dẫn và cấu hình ngày càng mạnh của MacBook Air.