Chiếc MacBook đang khiến cả giới công nghệ đứng ngồi không yên

Theo thông tin từ nhà phân tích chuỗi cung ứng Jeff Pu, một chiếc MacBook giá phải chăng có thể sẽ được Apple ra mắt vào giữa quý 1/2026, cụ thể khoảng tháng 2. Đây được xem là tin vui cho những người đang chờ đợi một sản phẩm với mức giá dễ chịu hơn từ thương hiệu công nghệ nổi tiếng này.

MacBook giá rẻ sẽ sử dụng các linh kiện cũ.

Điểm nhấn của MacBook giá rẻ không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở chip A18 Pro, hiện đang được sử dụng trên iPhone 16 Pro. Mặc dù đây không phải là chip mới nhất của Apple, việc sử dụng chip cũ hơn có thể giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất cho người dùng.

Apple đã từng chuyển đổi từ bộ xử lý Intel sang dòng M dựa trên ARM, cho thấy rằng hiệu năng của chiếc MacBook giá rẻ này có thể không phải là vấn đề lớn. Chiến lược sử dụng linh kiện cũ hơn không phải là điều mới mẻ trong ngành công nghiệp công nghệ khi nhiều nhà sản xuất đã áp dụng phương pháp này để tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao với chi phí thấp hơn.

Chi phí rẻ sẽ khiến MacBook trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt người dùng.

Hiện tại, Apple đã áp dụng chiến lược này cho các dòng iPhone, iPad và Apple Watch. Tuy nhiên, thiết kế của chiếc MacBook giá rẻ vẫn còn là một câu hỏi lớn. Liệu Apple sẽ quay trở lại với kiểu thiết kế vỏ polycarbonate giá rẻ hay giữ nguyên thiết kế hiện tại của MacBook Air M1? Tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

Dù sản phẩm cuối cùng có hình dáng như thế nào, nhiều khả năng nó sẽ mang đến một thiết kế quen thuộc. Người dùng hy vọng rằng Apple sẽ định giá sản phẩm này hợp lý, tạo ra một lựa chọn thay thế khả thi cho iPad Air 13 inch, đặc biệt khi giá bán của bàn phím cũng được tính vào tổng chi phí.