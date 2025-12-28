Galaxy M07 5G lộ thông tin: Máy giá rẻ nhưng có pin 6.000 mAh, camera 50MP

Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu điện thoại 5G giá rẻ mang tên Galaxy M07 5G, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm tới. Sản phẩm này sẽ kế nhiệm trực tiếp Galaxy A06 5G.

Galaxy M07 5G đang được phát triển

Mới đây, nhiều thông tin về Galaxy M07 5G đã được tiết lộ trên các trang mạng. Theo đó, thiết bị đã xuất hiện trên các máy chủ thử nghiệm nội bộ của Samsung tại Ấn Độ và Nepal với số model M076BXXU0AYL1. Hồ sơ chứng nhận tại Ấn Độ (BIS) cũng xác nhận rằng điện thoại này sẽ hỗ trợ hai SIM, với số hiệu model SM-M076B/DS. Trước đó, Galaxy M07 5G đã được phát hiện trên Bluetooth SIG, cho thấy Samsung đang tích cực thử nghiệm sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

Mặc dù các trang hỗ trợ chính thức cho mẫu điện thoại này vẫn chưa được công bố, nhưng thiết bị dường như đang tiến gần đến ngày ra mắt. Galaxy M07 5G dự kiến sẽ có thiết kế tương tự như phiên bản 4G, với điểm nhấn chính là khả năng kết nối 5G.

Mẫu Galaxy M-Series thế hệ mới có cấu hình khá tốt

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy M07 5G sẽ sở hữu màn hình LCD 6.7 inch với tần số quét 90Hz, mang đến hình ảnh mượt mà. Dung lượng pin có thể được nâng cấp từ 5.000 mAh lên 6.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày.

Ngoài ra, thiết bị sẽ được trang bị camera chính 50MP, khả năng chống bụi và kháng nước đạt tiêu chuẩn IP54, cùng với sạc nhanh 25W. Về phần mềm, Galaxy M07 5G dự kiến sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8, và có khả năng được cập nhật lên One UI 8.5 vào nửa đầu năm 2026.