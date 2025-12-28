Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Galaxy M07 5G lộ thông tin: Máy giá rẻ nhưng có pin 6.000 mAh, camera 50MP

Sự kiện: Samsung Galaxy

Mẫu Galaxy M mới của Samsung dự kiến sẽ thuộc phân khúc giá rẻ và sở hữu cấu hình phần cứng khá tốt.

Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu điện thoại 5G giá rẻ mang tên Galaxy M07 5G, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm tới. Sản phẩm này sẽ kế nhiệm trực tiếp Galaxy A06 5G.

Galaxy M07 5G đang được phát triển

Galaxy M07 5G đang được phát triển

Mới đây, nhiều thông tin về Galaxy M07 5G đã được tiết lộ trên các trang mạng. Theo đó, thiết bị đã xuất hiện trên các máy chủ thử nghiệm nội bộ của Samsung tại Ấn Độ và Nepal với số model M076BXXU0AYL1. Hồ sơ chứng nhận tại Ấn Độ (BIS) cũng xác nhận rằng điện thoại này sẽ hỗ trợ hai SIM, với số hiệu model SM-M076B/DS. Trước đó, Galaxy M07 5G đã được phát hiện trên Bluetooth SIG, cho thấy Samsung đang tích cực thử nghiệm sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

Mặc dù các trang hỗ trợ chính thức cho mẫu điện thoại này vẫn chưa được công bố, nhưng thiết bị dường như đang tiến gần đến ngày ra mắt. Galaxy M07 5G dự kiến sẽ có thiết kế tương tự như phiên bản 4G, với điểm nhấn chính là khả năng kết nối 5G.

Mẫu Galaxy M-Series thế hệ mới có cấu hình khá tốt

Mẫu Galaxy M-Series thế hệ mới có cấu hình khá tốt

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy M07 5G sẽ sở hữu màn hình LCD 6.7 inch với tần số quét 90Hz, mang đến hình ảnh mượt mà. Dung lượng pin có thể được nâng cấp từ 5.000 mAh lên 6.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày.

Ngoài ra, thiết bị sẽ được trang bị camera chính 50MP, khả năng chống bụi và kháng nước đạt tiêu chuẩn IP54, cùng với sạc nhanh 25W. Về phần mềm, Galaxy M07 5G dự kiến sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8, và có khả năng được cập nhật lên One UI 8.5 vào nửa đầu năm 2026.

Samsung chuẩn bị tung mẫu smartphone giá siêu rẻ mới
Samsung chuẩn bị tung mẫu smartphone giá siêu rẻ mới

Samsung đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone giá rẻ nhất của dòng Galaxy A mang tên Galaxy A07.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hoàng - Sammyfans ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 10:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Samsung Galaxy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN