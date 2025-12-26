Galaxy Z TriFold có gập được 200.000 lần như Samsung tuyên bố?

Galaxy Z TriFold, mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung, đã gây ra nhiều hoài nghi về độ bền của nó. Trong buổi ra mắt, Samsung khẳng định rằng thiết bị này có thể gập và mở lên đến 200.000 lần. Để kiểm chứng tuyên bố này, kênh YouTube Omokgyo Electronics Shopping Mall, có trụ sở tại Hàn Quốc, đã tiến hành một thử nghiệm livestream.

Trong video, ba người dẫn chương trình đã thay phiên nhau gập và mở chiếc Galaxy Z TriFold liên tục trong nhiều ngày. Kết quả cho thấy, một trong hai bản lề của thiết bị bắt đầu phát ra tiếng kêu cót két sau 61.000 lần gập, trong khi bản lề còn lại kêu sau 121.000 lần.

Cuối cùng, sau khoảng 144.000 lần gập và mở, độ đàn hồi của bản lề đã giảm, khiến thiết bị không thể giữ nguyên trạng thái mở hoàn toàn trừ khi bị ép mạnh. Tuy nhiên, màn hình gập vẫn hoạt động bình thường, cho thấy Galaxy Z TriFold chưa hoàn toàn hỏng.

Mặc dù số lần gập và mở này thấp hơn so với tuyên bố của Samsung, nhưng cần lưu ý rằng một người dùng thông thường sẽ không liên tục gập và mở thiết bị trong nhiều ngày như trong thử nghiệm. Hơn nữa, để đếm số lần gập, kênh YouTube đã gắn các cảm biến lên màn hình, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quá trình gập của điện thoại.

Do đó, có khả năng trong điều kiện sử dụng bình thường, Galaxy Z TriFold vẫn có thể chịu đựng hơn 200.000 lần gập và mở, như Samsung đã công bố.