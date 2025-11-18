Dòng Galaxy S26 sẽ có thân máy mỏng và nhẹ hơn iPhone 17

Mới đây, leaker nổi tiếng Ice Universe đã đưa ra một so sánh thú vị giữa hai dòng smartphone sắp ra mắt: iPhone 17 và Galaxy S26. Mặc dù Samsung chưa chính thức công bố flagship này, nhưng thông số kỹ thuật của nó đã được tiết lộ qua các rò rỉ và hình ảnh render.

Dưới đây là bảng so sánh trọng lượng và độ dày của các biến thể giữa Galaxy S26 và iPhone 17:

Biến thể tiêu chuẩn:

- Galaxy S26: Trọng lượng 164g, độ dày 6.9mm

- iPhone 17: Trọng lượng 177g, độ dày 7.95mm

Biến thể Plus/Pro:

- Galaxy S26 Plus: Trọng lượng 191g, độ dày 7.3mm

- iPhone 17 Pro: Trọng lượng 204g, độ dày 8.75mm

Biến thể Ultra/Pro Max:

- Galaxy S26 Ultra: Trọng lượng 21g, độ dày 7.9mm

- iPhone 17 Pro Max: Trọng lượng 231g, độ dày 8.75mm

Nhìn vào các con số, rõ ràng Galaxy S26 có lợi thế về trọng lượng và độ mỏng. Theo các tin đồn, dòng Galaxy S26 sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể so với S25, bao gồm kích thước màn hình, dung lượng pin và camera được tối ưu hóa. Tuy nhiên, mặt sau của các mẫu này sẽ có cụm camera hơi lồi, tương tự như thiết kế của Galaxy Z Fold7.

Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra sẽ cải thiện bán kính các góc, mang lại trải nghiệm cầm nắm tốt hơn mà không làm giảm kích thước màn hình. Những thay đổi này phản ánh chiến lược nâng cấp tối giản của Samsung, tập trung vào việc giảm kích thước mà không có sự thay đổi lớn về thiết kế.

Ngược lại, Apple đã quyết định thay đổi hướng đi bằng cách từ bỏ hợp kim Titan, chuyển sang sử dụng thân máy nhôm nguyên khối cho iPhone 17.