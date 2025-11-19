Chiếc Galaxy tầm trung có thể khiến Galaxy S26 phải “xấu hổ”

Theo thông tin mới nhất từ Android Authority, Galaxy A57 5G có thể còn vượt trội hơn khi cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn cả Galaxy S26. Thông tin này được ghi nhận dựa trên dữ liệu từ cơ quan quản lý 3C của Trung Quốc khi xác nhận Galaxy A57 5G (số model SM-A5760) hỗ trợ tốc độ sạc lên tới 45W.

Galaxy A57 5G sẽ tiếp tục cho mẫu Galaxy S tiếp theo hít khói về tốc độ sạc nhanh?

Cụ thể, Galaxy A57 5G có khả năng sạc với thông số 10V/4.5A hoặc 15V/3A. So với tốc độ sạc 25W của Galaxy S25, rõ ràng Galaxy A57 5G sẽ mang lại trải nghiệm sạc nhanh hơn.

Đáng chú ý, Galaxy S26 và S26 Pro (số model SM-S9420) cũng đã được 3C chứng nhận vào tháng 9 với tốc độ sạc 25W. Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy A57 5G có thể vượt trội hơn về tốc độ sạc so với Galaxy S26, điều này có thể khiến Samsung gặp khó khăn trong việc định giá sản phẩm.

Hiện tại, Galaxy A5x thường có giá khoảng 500 USD (13,2 triệu đồng), trong khi Galaxy S cơ bản có giá khởi điểm là 800 USD (21,1 triệu đồng). Thông thường, người dùng kỳ vọng rằng những sản phẩm đắt tiền hơn sẽ cung cấp tốc độ sạc tương đương hoặc nhanh hơn.

Chứng nhận 3C được cho là của Galaxy A57 5G.

Tuy nhiên, Galaxy A57 5G vẫn có những nhược điểm như chỉ trang bị chip xử lý Exynos 1680 tầm trung, không hỗ trợ sạc không dây, không có camera tele và thiếu một số tính năng AI của dòng Galaxy S. Do đó, những ai ưu tiên trải nghiệm hàng đầu ở các khía cạnh khác vẫn nên cân nhắc lựa chọn Galaxy S26.