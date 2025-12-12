Chó robot mang khuôn mặt Elon Musk và Mark Zuckerberg "đại náo" triển lãm Mỹ

Tại hội chợ nghệ thuật danh giá Art Basel Miami Beach năm nay, sự chú ý của giới mộ điệu không đổ dồn vào những bức tranh sơn dầu truyền thống, mà bị thu hút bởi một cảnh tượng vừa hài hước vừa gây rùng mình là một đàn chó robot di chuyển vụng về, mang những khuôn mặt silicone giống như đúc của Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg.

Đây là tác phẩm sắp đặt mới nhất mang tên Regular Animals của Beeple (Mike Winkelmann) – nghệ sĩ kỹ thuật số nổi tiếng thế giới. Trong một khu vực được rào chắn cẩn thận, những cỗ máy bốn chân này lang thang vô định, dùng camera quét môi trường xung quanh.

Kì lạ chó robot với khuôn mặt của Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Điểm nhấn gây tranh cãi nhất nằm ở cơ chế hoạt động của chúng. Thỉnh thoảng, các robot này sẽ chuyển sang "chế độ đi vệ sinh" (poop mode). Chúng co rúm lại một cách lố bịch và "thải" ra từ phía sau những tác phẩm nghệ thuật nhỏ.

Mỗi robot tạo ra các bản in mang phong cách riêng biệt gắn liền với "ông chủ" mà nó đại diện. Robot mang mặt Andy Warhol sẽ "ị" ra tranh Pop-art, trong khi phiên bản Picasso tạo ra hình ảnh lập thể. Đáng chú ý, các bản in này có chứa mã QR liên kết trực tiếp đến các tài sản NFT (Non-Fungible Token).

Beeple cho biết, sự vụng về có chủ đích trong chuyển động của robot nhằm tạo ra sự tương phản đáng sợ với những khuôn mặt quyền lực. Dự án là một lời cảnh tỉnh đanh thép rằng nhận thức của con người về thực tại đang bị thao túng bởi các thuật toán, nền tảng mạng xã hội và các ông trùm công nghệ, thay vì được định hình bởi báo chí hay nghệ thuật chân chính.

Hành động bài tiết ra hình ảnh nghệ thuật của chó robot.

Hành động "bài tiết" ra nghệ thuật nhằm châm biếm tốc độ sản xuất, tiêu thụ và vứt bỏ nội dung số trong kỷ nguyên hiện đại.

Dù một số nhà phê bình gọi đây là sự "suy đồi văn hóa" và chỉ trích tác phẩm núp bóng công nghệ để che đậy ý tưởng nghèo nàn, sức hút của Regular Animals là không thể phủ nhận. Hầu hết các phiên bản đã được bán sạch ngay trong buổi xem trước dành cho khách VIP.

Tuy nhiên, một nghịch lý trớ trêu đã diễn ra ngay tại triển lãm là khi chó robot mang mặt Mark Zuckerberg chuẩn bị "sáng tác", đám đông vây quanh đã reo hò trong trạng thái gần như cực độ. Nhưng thay vì nhìn trực tiếp bằng mắt thường, Art News ghi nhận rằng đại đa số mọi người chỉ mải mê ngắm nhìn và quay phim những sinh vật này thông qua màn hình điện thoại – minh chứng sống động nhất cho chính thông điệp mà Beeple muốn truyền tải.