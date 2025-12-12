Google Maps vừa có cập nhật lớn, nhưng mới chỉ có trên iPhone

Google Maps vừa âm thầm tung ra một công cụ đậu xe tự động cực kỳ hữu ích, giúp người dùng "não cá vàng" tìm lại xe trong nháy mắt. Thế nhưng, điều khiến cộng đồng công nghệ bàn tán là việc Google lại ưu ái mang tính năng này lên iPhone trước cả "con đẻ" Android.

Google Maps có thêm tính năng hữu ích.

Mới đây, giám đốc sản phẩm cấp cao Rio Akasaka của Google Maps đã chính thức xác nhận trên LinkedIn về việc triển khai công cụ mới này. Theo đó, ứng dụng bản đồ quốc dân sẽ trở thành một "nhân viên coi xe" kỹ thuật số đúng nghĩa khi có thể tự động phát hiện chủ nhân dừng xe, lưu vị trí và tự động xóa ghim khi hành trình được tiếp tục.

Trước đây, tính năng lưu vị trí đậu xe trên Google Maps hoạt động khá thủ công. Người dùng phải tự bấm vào vị trí của mình và chọn "Saved Parking" để lưu vị trí đậu xe. Trên Android, vị trí này thậm chí không tự biến mất mà người dùng phải xóa tay.

Với bản cập nhật mới, quy trình này hoàn toàn tự động hóa. Theo trang hỗ trợ của Google: "Để giúp bạn tìm lại xe, Maps sẽ tự động lưu vị trí dừng xe. Vị trí này sẽ tồn tại trong 48 giờ trừ khi bạn xóa hoặc bắt đầu lái xe đi".

Để kích hoạt tính năng này, người dùng cần kết nối điện thoại với ô tô thông qua USB, Bluetooth hoặc Apple CarPlay. Tuy nhiên, tin buồn cho các tín đồ Android là tính năng tự động này hiện chỉ độc quyền trên các dòng iPhone (iOS). Hiện vẫn chưa có lộ trình cụ thể về thời điểm Google sẽ cập nhật công cụ tương tự cho hệ điều hành Android.

Không chỉ thông minh hơn, Google Maps còn đang trở nên sinh động hơn. Thay vì biểu tượng chữ "P" nhàm chán, người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh vị trí xe bằng các icon 3D bắt mắt, từ một chiếc sedan màu tím mộng mơ cho đến xe bán tải 4x4 màu đỏ hầm hố.

Biểu tượng xe hơi đang đậu nhiều kiểu dáng bắt mắt trên Google Maps.

Bản cập nhật này đã bắt đầu được triển khai từ một tháng trước và đang dần đến tay rộng rãi người dùng iOS.