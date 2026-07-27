Tại sao bộ sạc GaN ngày càng lấn át trên thị trường?

Nếu đã tìm kiếm một bộ sạc mới trong vài năm qua, có thể người dùng đã thấy nhiều công ty quảng bá sản phẩm của họ với thuật ngữ “GaN”. Đây là điều không phải ngẫu nhiên, bởi GaN cho phép dòng điện truyền qua ở điện áp và nhiệt độ cao hơn mà không gây hư hỏng, giúp tạo ra các bộ sạc hiệu quả hơn so với các sản phẩm dựa trên silicon.

Bộ sạc GaN cho phép sạc nhiều thiết bị đồng thời.

Gallium Nitride (GaN) là một loại vật liệu bán dẫn với dải năng lượng rộng, đang dần thay thế silicon truyền thống trong các bộ sạc. Công nghệ GaN không chỉ giúp giảm kích thước của bộ sạc mà còn cho phép sạc nhanh nhiều thiết bị cùng lúc. Với hiệu suất hoạt động lên tới 95%, GaN tiêu tốn ít năng lượng hơn cho nhiệt so với silicon, thường chỉ đạt 85-90%. Điều này khiến GaN trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển và cần sạc nhiều thiết bị.

Tuy nhiên, bộ sạc GaN cũng có một số nhược điểm. Việc sản xuất bộ sạc GaN phức tạp và tốn kém hơn so với bộ sạc silicon, dẫn đến giá thành cao hơn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, GaN yêu cầu các bo mạch đặc biệt và bộ điều khiển chuyên dụng để hoạt động hiệu quả, điều này có thể không cần thiết cho những thiết bị có công suất thấp từ 5W đến 15W.

Công suất sạc cao, mát mẻ giúp bộ sạc GaN có thể đi kèm rất nhiều cổng sạc.

Mặc dù bộ sạc GaN có giá cao hơn, nhưng chúng thực sự đáng giá cho những ai cần sạc các thiết bị có công suất lớn như laptop hoặc máy tính bảng. Với một bộ sạc GaN 160W, người dùng có thể dễ dàng sạc nhanh nhiều thiết bị cùng lúc, giúp giảm thiểu số lượng cục sạc cần mang theo khi di chuyển.

Tóm lại, nếu đang tìm kiếm một bộ sạc mới cho các thiết bị công suất cao, GaN được xem là lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu chỉ cần sạc các thiết bị cơ bản, có thể người dùng nên cân nhắc trước khi đầu tư vào công nghệ này.