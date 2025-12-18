Lỗi phổ biến chọn sai bộ sạc, iPhone mất lợi thế sạc nhanh

Khi mua bộ sạc mới, nhiều người ưu tiên các mẫu sạc có hai hoặc ba cổng để có thể dùng chung cho iPhone, Apple Watch, điện thoại phụ, thậm chí máy tính xách tay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phụ kiện, có một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sạc.

Người tiêu dùng có thói quen mua bộ sạc đa cổng để sạc pin cho nhiều thiết bị đồng thời.

Yếu tố này là tổng công suất thực tế của bộ sạc, đều mà người dùng không chú ý khi thường chỉ nhìn vào công suất tối đa ghi trên mỗi cổng. Trên thị trường hiện nay, không ít bộ sạc quảng cáo đạt công suất 30 W, đủ để sạc nhanh iPhone. Tuy nhiên, khi sử dụng đồng thời nhiều cổng, tổng công suất lại bị giới hạn khiến công suất bị chia nhỏ.

Chẳng hạn, một bộ sạc có hai cổng USB-C, mỗi cổng ghi 30 W nhưng tổng công suất chỉ đạt 30 W. Khi cắm hai điện thoại cùng lúc, công suất sẽ được phân bổ đều, mỗi thiết bị chỉ nhận khoảng 15 W, khiến tốc độ sạc giảm đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Vì vậy, sau khi xác định số lượng cổng cần thiết, người dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng và các thiết bị sẽ kết nối. Với trường hợp sạc một iPhone và một Apple Watch, tổng công suất khoảng 35 W là đủ, do smartwatch tiêu thụ rất ít điện năng. Ngược lại, nếu sạc hai iPhone 16 Pro cùng lúc, bộ sạc cần đạt ít nhất 55 W, bởi mỗi máy có thể tiêu thụ tới 27 W khi sạc nhanh.

Nhưng tốc độ sạc sẽ bị ảnh hưởng khi sạc cho nhiều thiết bị đồng thời.

Tóm lại, sạc đa cổng mang lại sự tiện lợi, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được lựa chọn đúng cách. Người dùng không nên chỉ quan tâm đến công suất của từng cổng riêng lẻ mà cần chú ý đến tổng công suất mà bộ sạc có thể cung cấp, tùy theo việc sạc điện thoại, phụ kiện hay cả máy tính xách tay.