Xiaomi ra mắt bộ sạc GaN 45W nhỏ gọn, giá chỉ 210.000 đồng

Đây là phiên bản nâng cấp so với mẫu năm ngoái khi hỗ trợ nhiều giao thức sạc hơn và có chân cắm gập tiện lợi. Bộ sạc sử dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN) cho phép cung cấp công suất lên đến 45W trong một thiết kế nhỏ gọn và nhẹ. Kích thước của bộ sạc chỉ còn 36,4 cm³, nhỏ hơn 47% so với các bộ sạc 45W thông thường, cùng trọng lượng chỉ 50 gram nên dễ dàng mang theo.

Little Pudding hỗ trợ nhiều giao thức sạc nhanh khác nhau.

Xiaomi cho biết bộ sạc này tương thích với nhiều giao thức sạc nhanh như PD (Power Delivery), PPS và QC (Quick Charge), có khả năng sạc hầu hết các smartphone, tablet và các thiết bị phổ thông khác, bao gồm cả sạc nhanh của Apple. Theo thử nghiệm, bộ sạc có thể sạc pin iPhone 15 Pro Max từ 0 lên 56% trong 30 phút và Redmi Note 14 Pro từ 0 lên 67% trong cùng khoảng thời gian.

Sản phẩm được trang bị một cổng USB-C duy nhất với các mức đầu ra 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 11V 4.1A và 20V 2.25A. Nó hỗ trợ điện áp đầu vào toàn cầu từ 100-130V và 200-240V ở tần số 50/60Hz, phù hợp cho việc sử dụng quốc tế. Xiaomi cũng cho biết bộ sạc có thể hoạt động ở độ cao lên đến 5.000 mét.

Bộ sạc giúp sạc iPhone 15 Pro Max từ 0-56% chỉ trong 30 phút.

Về mặt an toàn, bộ sạc được thiết kế với lớp vỏ chống cháy đạt tiêu chuẩn VO và nhiều hệ thống bảo vệ, bao gồm bảo vệ quá áp, thấp áp, quá dòng, quá nhiệt, đoản mạch, tĩnh điện và sét đánh. Sản phẩm cũng có tính năng bảo vệ điện từ và mạch điện. Xiaomi đã thực hiện hơn 200 bài kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy, xác nhận hơn 1.000 giờ hoạt động liên tục trong quá trình thử nghiệm nội bộ. Bộ sạc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc và đạt chứng nhận an toàn RoHS về môi trường và CCC.