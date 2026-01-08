CES 2026: Ecovacs giới thiệu robot thú cưng y như thật

Tại CES 2026, Ecovacs lần đầu tiên giới thiệu robot thú cưng mang tên LilMilo, đánh dấu một bước đi mới vượt ra ngoài hình ảnh quen thuộc của hãng gắn liền với robot hút bụi và lau nhà. Sự xuất hiện của LilMilo cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái robot gia đình của Ecovacs, không chỉ dừng ở tiện ích mà còn hướng tới yếu tố tương tác và cảm xúc.

Ecovacs LilMilo mang nhiều nét gần gũi với thú cưng thật, dù bản chất vẫn là một thiết bị công nghệ.

LilMilo được thiết kế theo phong cách một thú cưng nhỏ gọn, thân thiện, với ngoại hình mềm mại và biểu cảm sinh động. Thay vì tập trung vào chức năng dọn dẹp, robot này được định vị như một “người bạn đồng hành” trong gia đình. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến, LilMilo có khả năng nhận biết môi trường xung quanh, phản hồi giọng nói, cử chỉ của người dùng và học hỏi thói quen tương tác theo thời gian.

Theo Ecovacs, LilMilo được phát triển với mục tiêu mang lại trải nghiệm tinh thần tích cực, đặc biệt phù hợp với trẻ em, người sống một mình hoặc gia đình không có điều kiện nuôi thú cưng. Robot có thể di chuyển trong không gian sống, phản ứng khi được gọi tên, tạo ra những hành vi tương tác mang tính giải trí và đồng hành, góp phần giảm cảm giác cô đơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc ra mắt LilMilo cũng phản ánh xu hướng mới tại CES 2026, nơi nhiều hãng công nghệ không chỉ nói về hiệu năng hay thông số, mà tập trung vào mối quan hệ giữa con người và robot. Với Ecovacs, đây là bước chuyển từ robot “làm việc” sang robot “sống cùng”, bổ sung một mảnh ghép khác cho tầm nhìn nhà thông minh toàn diện.

Hiện tại, Ecovacs chưa công bố giá bán hay thời điểm thương mại hóa LilMilo. Dù vậy, màn ra mắt tại CES 2026 đã đủ để tạo sự chú ý lớn, cho thấy robot gia đình trong tương lai không chỉ giúp con người tiết kiệm thời gian, mà còn hướng tới việc mang lại sự gắn kết và trải nghiệm cảm xúc trong đời sống thường nhật.