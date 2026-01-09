Độ Mixi bất ngờ lọt top 2 YouTube Gaming streamer toàn cầu năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của cộng đồng streamer Việt Nam khi Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ), chủ sở hữu kênh YouTube MixiGaming hơn 8,2 triệu người theo dõi vươn lên vị trí thứ 2 toàn cầu trong bảng xếp hạng YouTube Gaming theo lượng người xem trung bình.

Thành tích này được ghi nhận bởi Streams Charts, nền tảng thống kê uy tín chuyên theo dõi dữ liệu livestream trên các nền tảng lớn. Đứng ngay sau IShowSpeed, một trong những streamer nổi tiếng nhất thế giới, Độ Mixi cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, khẳng định vị thế của streamer Việt trên bản đồ gaming quốc tế.

Theo số liệu công bố, kênh MixiGaming đạt khoảng 49.000 lượt xem trung bình trong các buổi phát trực tiếp suốt năm 2025. Con số này chỉ thấp hơn mức hơn 52.000 lượt xem trung bình của IShowSpeed, người dẫn đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách không quá lớn phản ánh mức độ cạnh tranh sát sao giữa hai cái tên, đồng thời cho thấy MixiGaming đã chạm đến nhóm streamer có tầm ảnh hưởng toàn cầu, nơi trước đây vốn được xem là sân chơi của các nhà sáng tạo nội dung đến từ Bắc Mỹ, châu Âu hoặc Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Độ Mixi không chạy theo xu hướng giật gân hay các nội dung gây tranh cãi để thu hút người xem. Streams Charts đánh giá cao nam streamer Việt Nam nhờ khả năng dẫn dắt nội dung tự nhiên, gần gũi, kết hợp giữa yếu tố giải trí và tương tác cộng đồng. Các buổi livestream của anh thường mang không khí thân thiện, nơi người xem cảm thấy như đang tham gia một buổi trò chuyện chung, thay vì chỉ đơn thuần theo dõi gameplay.

Độ Mixi trong một phiên livestream.

Trong năm 2025, MixiGaming đặc biệt nổi bật với các tựa game indie và loạt stream nhập vai dựa trên GTA V. Đây là mảng nội dung đòi hỏi khả năng sáng tạo kịch bản, xử lý tình huống linh hoạt và tương tác liên tục với khán giả. Độ Mixi được ghi nhận là streamer có kênh livestream GTA V được xem nhiều nhất trên YouTube trong năm, một thành tích không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần đưa cộng đồng streamer Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

So với nhiều streamer quốc tế trong top 10, Độ Mixi có lợi thế riêng nằm ở bản sắc cá nhân rõ rệt. Phong cách nói chuyện mộc mạc, hài hước, đậm chất đời thường giúp anh xây dựng một cộng đồng người xem trung thành, sẵn sàng theo dõi các buổi livestream kéo dài nhiều giờ. Dù vậy, anh cũng thường xuyên bị chỉ trích vì nói tục, chửi thề trên sóng trực tiếp.