Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Cảm giác u ám khi một người vừa qua đời thực sự có thể đến từ nguyên nhân vật lý: Một thí nghiệm mới từ Đại học Calgary và Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Canada chứng minh rằng mọi sinh vật, bao gồm con người, thực sự phát ra ánh sáng khi còn sống khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Physical Chemistry Letters, điều này hoàn toàn không liên quan đến sự huyền bí, mà là vật lý thuần túy.

Bức ảnh so sánh sự phát sáng giữa các con chuột khi còn sống và đã chết. Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng này xảy ra ở mọi sinh vật sống, bao gồm con người - Ảnh: The Journal of Physical Chemistry Letters

Nhà vật lý Vahid Salari từ Đại học Calgary, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, đã ghi nhận được bằng chứng rõ ràng về ánh sáng được tạo ra từ sự phát xạ photon cực yếu (UPE) của các loài động vật sống và cả một số loại lá cây.

Một ứng cử viên sáng giá cho nguồn gốc của bức xạ này là tác động của các loại oxy hoạt tính khác nhau mà các tế bào sống tạo ra khi gặp phải các tác nhân gây căng thẳng như nhiệt độ cao, chất độc, mầm bệnh hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

Trong thí nghiệm của các nhà nghiên cứu Canada, 4 con chuột được gây tê cục bộ được đặt riêng lẻ vào một hộp tối và chụp ảnh trong một giờ, trước khi trải qua thủ tục an tử và chụp ảnh thêm một giờ nữa.

Các nhà nghiên cứu đã thu nhận được các photon riêng lẻ trong dải ánh sáng nhìn thấy được phát ra từ tế bào chuột trước và sau khi chết. Sự khác biệt về số lượng các photon này trước và sau khi vừa chết rất rõ ràng.

Một quy trình tương tự được thực hiện trên lá cây cải xoong và cây ngũ gia bì đã đem đến kết quả y hệt như lần đầu.

Tuy nhiên trong thí nghiệm thứ hai, các nhà khoa học bổ sung các dạng tổn thương vật lý và hóa học lên lá cây. Họ nhận thấy rằng các phần bị tổn thương trên tất cả các lá đều sáng hơn đáng kể so với các phần không bị tổn thương trong suốt 16 giờ chụp ảnh.

Các thí nghiệm này đã mở ra cánh cửa mới trong y khoa: Rất có thể một ngày nào đó ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chúng ta có thể trở thành một trong các thước đo sức khỏe, được áp dụng khi chẩn đoán các loại bệnh.

Tất nhiên cần một quá trình dài và phức tạp để đạt được điều đó: Đó là các nghiên cứu cụ thể hơn về hiện tượng phát xạ photon tương tự ở con người, cũng như các thay đổi tinh vi trong thứ ánh sáng mờ nhạt này có thể phản ánh cụ thể những vấn đề gì.