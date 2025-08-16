Lý do AirPods Pro 2 vẫn là tai nghe không dây đáng mua nhất hiện nay

Tháng tới, người dùng có thể sẽ chứng kiến sự ra mắt của AirPods Pro 3 cùng với dòng iPhone 17. Tuy nhiên, những ai đang tìm kiếm một cặp tai nghe mới không nhất thiết phải chờ đợi mẫu mới này, bởi AirPods Pro 2 vẫn là một sản phẩm đáng mua.

Cải tiến liên tục của AirPods Pro 2

Dù AirPods Pro 3 sắp ra mắt, Apple vẫn không ngừng nâng cấp AirPods Pro 2. Vào mùa thu năm ngoái, hãng đã giới thiệu hai tính năng sức khỏe quan trọng: tính năng trợ thính đạt chuẩn FDA và tính năng bảo vệ thính giác. Thêm vào đó, bản cập nhật phần mềm iOS 26 vào cuối mùa thu này sẽ mang đến tính năng dịch trực tiếp, cho phép người dùng trò chuyện với người khác bằng ngôn ngữ khác và nhận dịch theo thời gian thực.

Tính năng bảo vệ thính giác của AirPods Pro 2.

USB-C: Bước tiến mới

Một trong những lý do khiến AirPods Pro 2 vẫn hấp dẫn là việc chuyển sang sử dụng cổng USB-C. Sau khi ra mắt với đầu nối Lightning vào năm 2022, sản phẩm đã được nâng cấp sang USB-C vào năm 2023, cùng với dòng iPhone 15. Điều này giúp người dùng đơn giản hóa việc sạc và loại bỏ cổng Lightning khỏi các thiết bị khác trong hệ sinh thái của mình.

AirPods Pro 2 được nâng cấp sang USB-C.

Thời điểm lý tưởng để mua

Mặc dù AirPods Pro 3 có thể ra mắt vào tháng 9, nhưng không có gì đảm bảo rằng thời điểm này sẽ chính xác. Nếu bạn chờ đợi, có thể bạn sẽ phải đối mặt với việc ra mắt muộn hơn, thậm chí vào mùa xuân. Khi ra mắt, AirPods Pro 3 có thể có giá khởi điểm 249 USD (khoảng 6,5 triệu đồng), hoặc thậm chí cao hơn nếu Apple quyết định điều chỉnh giá. Hiện tại, AirPods Pro 2 đang có giá bán 4,8 triệu đồng ở Việt Nam, rẻ hơn 2 triệu so với giá niêm yết.

Kết luận

Với những cải tiến liên tục và ưu đãi hấp dẫn hiện nay, AirPods Pro 2 vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho người tiêu dùng. Việc nâng cấp sớm không phải là quyết định sai lầm, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn về thuế quan toàn cầu. Nếu bạn đang sử dụng một cặp AirPods cũ hoặc chưa từng trải nghiệm tai nghe không dây, đây chính là thời điểm lý tưởng để sở hữu AirPods Pro 2.