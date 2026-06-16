Tài chính dưới 5 triệu, nên mua smartphone nào pin "trâu", chụp ảnh nét?

Phân khúc smartphone giá rẻ đang ngày càng cạnh tranh khi các hãng liên tục bổ sung những tính năng trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng máy đắt tiền hơn. Với ngân sách khoảng 5 triệu đồng, người dùng không chỉ quan tâm đến hiệu năng mà còn đặc biệt chú trọng thời lượng pin và khả năng chụp ảnh.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone đáng cân nhắc trong phân khúc giá này.

1. HONOR X6c

Giá bán từ: 4,89 triệu đồng

HONOR X6c là một trong những lựa chọn phù hợp với người dùng ưu tiên thời lượng pin dài. Máy được trang bị viên pin 5.300 mAh, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong cả ngày với các tác vụ như lướt web, xem video, mạng xã hội hay gọi video trực tuyến.

HONOR X6c.

Thiết bị sở hữu màn hình không quá lớn - kích cỡ 6,6 inch. Camera chính có độ phân giải cao - 50MP mang lại hình ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng, màu sắc tương đối hài hòa và đáp ứng tốt nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc thường ngày. Máy cũng có bộ nhớ trong lớn - 256GB, cho phép người dùng lưu trữ hình ảnh & dữ liệu vô cùng thoải mái.

2. OPPO A6t

Giá bán từ: 4,79 triệu đồng

Nếu ưu tiên trải nghiệm chụp ảnh trong tầm giá phổ thông, OPPO A6t là cái tên đáng chú ý. Thế mạnh của dòng A-series từ OPPO từ trước đến nay nằm ở khả năng xử lý ảnh, đặc biệt là ảnh chân dung và ảnh selfie. Camera trước 5MP và camera sau 13MP của máy có khả năng tái tạo màu sắc khá bắt mắt, phù hợp với người dùng thường xuyên đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

OPPO A6t.

Bên cạnh camera, OPPO A6t còn được trang bị pin dung lượng lớn - 6100 mAh, đủ phục vụ một ngày làm việc hoặc học tập. Thiết kế màn hình 6.75 inch cùng tần số quét 120 Hz và mặt lưng hiện đại giúp thiết bị tạo cảm giác cao cấp hơn so với mức giá thực tế.

3. Samsung Galaxy A17

Giá bán từ: 4,69 triệu đồng

Samsung Galaxy A17 mang đến lợi thế đến từ thương hiệu cùng hệ sinh thái phần mềm quen thuộc. Đây là một trong những smartphone giá rẻ hiếm hoi được Samsung đầu tư khá kỹ về trải nghiệm màn hình và giao diện.

Galaxy A17.

Máy sở hữu viên pin 5.000 mAh, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày. Điểm đáng chú ý là khả năng tối ưu năng lượng của One UI giúp thiết bị duy trì thời lượng sử dụng ổn định ngay cả khi cài đặt nhiều ứng dụng.

Camera chính 50MP của Galaxy A17 cho chất lượng hình ảnh khá đồng đều. Ảnh chụp ban ngày có độ chi tiết tốt, màu sắc trung tính và ít bị đẩy quá rực như một số đối thủ cùng phân khúc. Điều này giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hoặc chia sẻ ảnh mà không cần xử lý lại quá nhiều.

4. Vivo Y05

Giá bán từ: 4,69 triệu đồng

Vivo Y05 hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc điện thoại đơn giản, pin khỏe và camera (8MP + 5MP) đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. Viên pin dung lượng lớn - 6500 mAh là điểm mạnh nổi bật nhất của sản phẩm này. Trong các tác vụ thông thường như gọi điện, nhắn tin, xem YouTube hoặc sử dụng mạng xã hội, máy có thể hoạt động thoải mái trong hơn một ngày mà không cần sạc lại.

Vivo Y05.

Hệ thống camera trên vivo Y05 không chạy theo thông số quá cao nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu ghi lại hình ảnh đời thường. Thiết kế gọn nhẹ cũng giúp vivo Y05 trở thành lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người dùng lần đầu chuyển từ điện thoại phổ thông sang smartphone.

5. Realme C100i

Giá bán từ: 4,39 triệu đồng

Realme C100i là cái tên nổi bật ở khả năng cân bằng giữa pin, hiệu năng và camera trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng. Máy được trang bị pin dung lượng lớn - 7000 mAh, giúp người dùng yên tâm sử dụng cho cả ngày học tập, làm việc hoặc giải trí.

Realme C100i.

Về khả năng chụp ảnh, camera chính của máy có độ phân giải 8MP nhưng vẫn cho hình ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng. Nhìn chung, màn hình lớn - 6,8 inch cùng mức giá dễ tiếp cận giúp realme C100i trở thành lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những người cần một thiết bị đa dụng trong ngân sách hạn chế.