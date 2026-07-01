Top smartphone tầm trung chống nước cực tốt, phù hợp du lịch hè

Mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch, dã ngoại và các hoạt động ngoài trời tăng cao. Bên cạnh camera đẹp và pin lớn, khả năng chống nước đang trở thành tiêu chí được nhiều người quan tâm khi chọn mua smartphone.

Trong phân khúc tầm trung, nhiều nhà sản xuất đã trang bị các chuẩn kháng nước, kháng bụi như IP65, IP66, IP68 hoặc IP69, giúp thiết bị có khả năng chống nước bắn, mưa hoặc thậm chí ngâm nước trong một số điều kiện nhất định. Dưới đây là 5 mẫu smartphone tầm trung nổi bật nhờ khả năng chống nước tốt cùng cấu hình đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

1. Galaxy A57 5G: Chống nước IP68

Giá bán từ: 10,99 triệu đồng

Galaxy A57 5G là lựa chọn phù hợp với người dùng cần một chiếc điện thoại có độ bền cao để đồng hành trong các chuyến du lịch. Máy đạt chuẩn IP68, cho phép chống bụi hoàn toàn và chịu được việc ngâm nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong khoảng 30 phút theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Galaxy A57 5G.

Bên cạnh khả năng bảo vệ, Galaxy A57 5G còn sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi xem bản đồ, chụp ảnh hay giải trí. Máy sử dụng vi xử lý Exynos 1680, kết hợp viên pin 5.000mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong một ngày. Camera chính độ phân giải 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS cũng giúp người dùng ghi lại nhiều khoảnh khắc trong chuyến đi với độ ổn định cao hơn.

2. HONOR X8d: Chống nước IP65

Giá bán từ: 7,59 triệu đồng

Không phải smartphone chống nước nào cũng có thiết kế dày và nặng. HONOR X8d là minh chứng khi sở hữu ngoại hình thanh mảnh nhưng vẫn được trang bị khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP65, đủ để hạn chế ảnh hưởng từ mưa nhỏ hoặc nước bắn trong quá trình sử dụng ngoài trời.

HONOR X8d.

Máy gây ấn tượng với màn hình AMOLED lớn - kích cỡ 6,77 inch, viền mỏng và trọng lượng nhẹ, phù hợp với người thường xuyên di chuyển. Camera chính 108MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp phong cảnh hoặc lưu giữ hình ảnh trong các chuyến du lịch. Viên pin dung lượng 7000 mAh giúp người dùng không phải quá lo lắng khi phải di chuyển cả ngày mà khó tìm được nguồn sạc.

3. Xiaomi 17T 5G: Chống nước IP68

Giá bán từ: 16,59 triệu đồng

Nếu cần một thiết bị đủ mạnh để vừa chụp ảnh, chỉnh sửa video ngắn, vừa chơi game khi giải trí trong kỳ nghỉ, Xiaomi 17T 5G là cái tên đáng chú ý.

Máy đạt chuẩn chống bụi và nước IP68, cho phép chống bụi hoàn toàn và có thể chịu được việc ngâm nước trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là một trong những mức bảo vệ cao nhất hiện nay trên smartphone tầm trung.

Xiaomi 17T 5G.

Ngoài khả năng chống nước, Xiaomi 17T 5G còn được trang bị màn hình AMOLED tần số quét cao, vi xử lý mạnh cùng hệ thống camera có sự tối ưu về màu sắc và dải tương phản. Pin 6500 mAh kết hợp sạc nhanh 67W là những tính năng rất phù hợp với những người thường xuyên di chuyển hoặc có lịch trình du lịch dày đặc.

4. Vivo V70 FE 5G: Chống nước IP68/ IP69

Giá bán từ: 12,79 triệu đồng

Điểm nổi bật của Vivo V70 FE 5G nằm ở việc kết hợp giữa thiết kế thời trang và khả năng bảo vệ thiết bị khi sử dụng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Máy đạt chuẩn IP68/IP69, có khả năng chống bụi, chống nước và chịu được tia nước áp lực cao trong những điều kiện thử nghiệm nhất định.

Vivo V70 FE 5G.

Hệ thống camera 200MP + 8MP cũng được Vivo tối ưu cho chụp chân dung và phong cảnh, các thuật toán xử lý hình ảnh giúp cải thiện chất lượng ảnh khi chụp ngoài trời hoặc trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Màn hình AMOLED 6,83 inch có độ sáng cao cũng hỗ trợ quan sát tốt hơn dưới ánh nắng, một yếu tố khá quan trọng đối với người thường xuyên sử dụng điện thoại khi đi du lịch.

Bên cạnh đó, viên pin dung lượng lớn - 7000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 90W cũng giúp người dùng giảm thời gian chờ và tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

5. Realme C100 4G: Chống nước IP69 Pro

Giá bán từ: 7,39 triệu đồng

Không cần chi quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể tìm được một smartphone có khả năng chống nước ở mức cơ bản. Realme C100 4G hướng đến nhóm khách hàng phổ thông khi được trang bị chuẩn IP69 Pro, giúp thiết bị hạn chế tác động của bụi và nước bắn từ nhiều hướng.

Realme C100 4G.

Dù thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận, máy vẫn sở hữu màn hình kích thước lớn - 6,8 inch phục vụ nhu cầu xem video, đọc bản đồ hoặc lướt mạng xã hội. Viên pin dung lượng 8000 mAh cũng mang lại thời gian sử dụng dài, phù hợp với các chuyến đi ngắn trong ngày hoặc cuối tuần.

Chưa hết, camera chính 50MP của realme C100 4G đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản, chia sẻ nhanh lên mạng xã hội hoặc lưu giữ những khoảnh khắc thường ngày.