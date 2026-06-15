Những lý do iPhone màn hình gập vẫn chưa chiều lòng được người dùng

Apple chuẩn bị gia nhập thị trường điện thoại thông minh màn hình gập với mẫu iPhone Ultra trong năm nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng háo hức chờ đón sản phẩm này.

Dưới đây là những lý do khiến một bộ phận lớn người tiêu dùng có thể từ chối chiếc điện thoại được coi là quan trọng nhất năm nay.

Người dùng Android không chuyển đổi

Theo cuộc thăm dò ý kiến của Phone Arena, hơn 30% người tham gia cho biết họ sẽ không mua iPhone Ultra vì họ đã là người dùng Android.

Trong khi Apple gia nhập thị trường điện thoại gập, người dùng Android đã có nhiều lựa chọn trong nhiều năm qua và không nhất thiết phải chuyển sang iPhone.

Giá cả quá cao

Gần 25% người được hỏi cho biết họ không mua iPhone Ultra vì mức giá quá cao. Với giá khởi điểm dự kiến trên 2.000 USD (khoảng 52,6 triệu đồng), quyết định này hoàn toàn hợp lý.

Không thích điện thoại gập

14,06% người tham gia thăm dò cho biết họ không thích điện thoại màn hình gập, trong khi 14,06% ý kiến khác cho rằng thiết kế này không hấp dẫn.

Nếu nhiều người không ưa chuộng kiểu dáng gập, Apple có thể sẽ phát triển một phiên bản hoàn toàn khác trong tương lai.

Lo ngại về thiết kế

Một số người dùng bày tỏ lo ngại về nếp gấp trên màn hình của iPhone Ultra. Dù Apple đã nỗ lực giảm thiểu vấn đề này, vẫn còn một nếp gấp mờ, khiến hơn 11% người tham gia khảo sát không sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm này ngay lập tức.

Thiếu camera tele

Cuối cùng, khoảng 5% người dùng cho rằng việc thiếu camera tele là một sự hy sinh quá lớn để biện minh cho việc mua iPhone Ultra.

Với những lý do trên, có thể thấy rằng mặc dù iPhone Ultra hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đột phá, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận.