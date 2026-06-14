So kè hai mẫu smartphone Android dễ khiến nhiều người đắn đo

Trong phân khúc smartphone Android cao cấp, Xiaomi 17T Pro và Samsung Galaxy S26 Plus đang là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Cả hai đều sở hữu cấu hình mạnh, màn hình chất lượng cao cùng nhiều tính năng AI mới. Việc soi xét kỹ những giá trị thực tế mang lại, người dùng sẽ có cơ sở lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ảnh trên tay Xiaomi 17T Pro (trái) và Samsung Galaxy S26+ (phải).

Thiết kế

Về thiết kế, Galaxy S26 Plus tiếp tục duy trì phong cách tối giản quen thuộc với thân máy mỏng nhẹ, tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu. Trong khi đó, Xiaomi 17T Pro có kích thước lớn hơn và trọng lượng nhỉnh hơn do được trang bị màn hình rộng cùng viên pin dung lượng rất cao. Đổi lại, người dùng sở hữu một thiết bị tập trung mạnh vào hiệu năng và thời lượng sử dụng thay vì chỉ hướng đến yếu tố thẩm mỹ.

Màn hình

Xiaomi 17T Pro sở hữu tấm nền AMOLED 6,83 inch với tần số quét 144Hz, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và trải nghiệm mượt mà khi chơi game, xem video hoặc lướt mạng xã hội. Galaxy S26 Plus có màn hình 6,7 inch với độ phân giải cao hơn, cho độ sắc nét tốt hơn đôi chút. Tuy nhiên, đối với phần lớn người dùng, kích thước lớn cùng tần số quét cao trên Xiaomi 17T Pro là những ưu điểm dễ nhận thấy hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Màn hình Xiaomi 17T Pro (trái) có độ sáng và tần số quét trội hơn Samsung Galaxy S26+ (phải).

Hiệu năng

Xét về hiệu năng, bộ xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm mang đến sức mạnh thuộc nhóm hàng đầu thị trường Android hiện nay. Kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt kích thước lớn, Xiaomi 17T Pro có khả năng duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài, đặc biệt khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng. Còn Galaxy S26 Plus với Exynos 2600 vẫn rất mạnh nhưng người dùng thường khá e ngại so với chipset MediaTek hay Qualcomm Snapdragon.

Pin & sạc

Thêm một yếu tố giúp Xiaomi 17T Pro vượt lên đáng kể, đó chính là pin. Máy được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng khoảng 7.000mAh, vượt xa mức pin chỉ 4.900mAh trên Galaxy S26 Plus. Rõ ràng, trong nhiều tình huống sử dụng thực tế, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng sang ngày thứ hai mà chưa cần sạc. Lợi thế này là rất lớn trong bối cảnh thời lượng pin đang trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu khi lựa chọn smartphone.

Không dừng lại ở đó, Xiaomi 17T Pro còn hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Chỉ cần vài chục phút cắm sạc, người dùng đã có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong nhiều giờ. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus vẫn duy trì công suất sạc 45W. Khoảng cách nói trên tạo ra khác biệt đáng kể đối với những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao.

Camera

Khả năng nhiếp ảnh thì "một 9, một 10". Hệ thống camera hợp tác cùng Leica mang đến nhiều phong cách màu sắc đặc trưng trên Xiaomi 17T Pro, phù hợp với những người yêu thích chụp ảnh và sáng tạo nội dung. Đặc biệt, việc sở hữu ống kính tele tiềm vọng zoom quang 5x giúp máy linh hoạt hơn trong các tình huống chụp phong cảnh hoặc chủ thể ở khoảng cách xa. Tất nhiên, Galaxy S26 Plus vẫn cho chất lượng ảnh ổn định, màu sắc thường khá nịnh mắt và khả năng quay video tốt.

Cụm camera dạng vuông của Xiaomi 17T Pro (trái) và dạng chạy dọc của Samsung Galaxy S26+ (phải).

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Ngoài ra, phải nhìn nhận hệ sinh thái Galaxy AI của Samsung được phát triển khá toàn diện với các tính năng như tóm tắt nội dung, dịch thuật thời gian thực, chỉnh sửa ảnh bằng AI, hỗ trợ ghi chú và tìm kiếm ngữ cảnh thông minh. Khả năng tích hợp sâu vào giao diện One UI giúp các tính năng này hoạt động liền mạch và dễ tiếp cận hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Dù vậy, khoảng cách không còn quá lớn như trước khi Xiaomi cũng đang đầu tư mạnh cho Hyper AI trên Xiaomi 17T Pro.

Giá bán

Xiaomi 17T Pro 12GB/512GB đang được bán ở ngưỡng 20 - 24 triệu đồng tùy hệ thống bán lẻ, trong khi Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/512GB có giá 29 - 31 triệu đồng tùy nơi. Xét trên góc độ cấu hình và những gì người dùng nhận được so với số tiền bỏ ra, Xiaomi 17T Pro hấp dẫn hơn đáng kể. Nhưng xét về thương hiệu - giá trị vô hình ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người thì Samsung Galaxy S26+ cũng có giá trị của nó.

Nhìn lại tổng thể, Xiaomi 17T Pro hứa hẹn mang lại sức hút lớn nhờ màn hình 144Hz kích thước lớn, hiệu năng mạnh, camera Leica với khả năng zoom xa, viên pin 7.000mAh cùng công nghệ sạc nhanh 100W ở mức giá thấp hơn. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus dù giá cao hơn nhưng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên thiết kế cao cấp, phần mềm hoàn thiện và cần dùng chung với hệ sinh thái Samsung sẵn có.